Son dakika: Premier Lig yönetiminden seyirci kararı! Son iki hafta kala...

Son dakika bilgisine göre Premier Lig'de taraftar tribüne geri dönüyor. Son 2 haftada sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarı stadyumlara alınacak. Premier Lig yönetimi aldığı kararı sosyal medya üzerinden açıkladı. İngiliz futbolseverler bu kararı büyük bir sevinçle karşıladı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Lig Kupası finalinde de Manchester City - Tottenham maçına sınırlı sayıda taraftar alınmıştı.

İngiltere Premier Lig yönetimi, bu sezonun son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını açıkladı.

18-19 MAYIS'TA BAŞLAYACAK!



İngiltere Premier Lig'de son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda seyirci izni getirildi. Birleşik Krallık hükümetinin kapanma kısıtlamalarını hafifletmesinin ardından lig yönetimi, sezon bitmeden her takıma taraftarlarıyla bir maç oynaması için bu kararı aldığını vurguladı. Karar doğrultusunda deplasman ekibi taraftarları ise maçlara alınmayacak. Lig yönetimi, kulüplerin taraftarları stadyumlara geri getirme doğrultusunda yaptığı planlara da güvendiklerini belirtti.



Bu kararın ardından 37'nci hafta maçları 18-19 Mayıs, son hafta karşılaşmaları ise 23 Mayıs Pazar günü oynanacak.