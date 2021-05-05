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Giriş Tarihi: 5.5.2021 15:14 Son Güncelleme: 5.5.2021 15:37

'dan flaş Şampiyonlar Ligi kararı! İstanbul'daki finale seyirci alınacak mı?

UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi kararı! İstanbul'daki finale seyirci alınacak mı?

Son dakika haberi: , Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını ifade etti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG'yi 2 maçta da yenen Manchester City olmuştu.

29 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. The Times'ın haberine göre UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını açıkladı.

MANCHESTER CİTY İLK KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi'nde dün, ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City evinde PSG'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Manchester City, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale yükseldi. Şampiyonluk için rakibini bekleyen İngiliz ekibi, Real Madrid-Chelsea eşlemesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek.

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UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi kararı! İstanbul'daki finale seyirci alınacak mı?
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