Sponsor Diagne!

Premier Lig'de Mbaye Diagne iyice göze girdi. Wolverhampton'ı da boş geçmeyen Senegalli forvet, Premier Lig'de sergilediği 3 gol-2 asistlik performansla kendisini kanıtladı. Championship'e düşse dahi 29 yaşındaki golcü ile devam etmek isteyen West Bromwich, sezon biter bitmez G.Saray'la masaya oturacak. Tarafların 4-5 milyon Euro bonserviste anlaşması bekleniyor. Sarıkırmızılılar, Diagne'den gelen parayı Gedson ve Halil transferlerinde kullanacak. Gedson'u Benfica'dan 1 yıl daha kiralama hedefinde olan Galatasaray, Brentford'dan Halil'in bonservisini almaya çalışacak. Fatih Terim'in 'Takımda kalmalarını istiyorum' dediği iki oyuncu için toplam 4 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Yeni seçilecek yönetim, transferde önceliği bu iki genç yıldıza verecek.