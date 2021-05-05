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Giriş Tarihi: 5.5.2021

Sponsor Diagne!

MEHMET ÖZCAN
Sponsor Diagne!

Senegalli oyuncudan 5 milyon Euro bekleyen G.Saray, Halil ve Gedson Fernandes transferini bu bütçe ile bitirmek istiyor

Premier Lig'de Mbaye Diagne iyice göze girdi. Wolverhampton'ı da boş geçmeyen Senegalli forvet, Premier Lig'de sergilediği 3 gol-2 asistlik performansla kendisini kanıtladı. Championship'e düşse dahi 29 yaşındaki golcü ile devam etmek isteyen West Bromwich, sezon biter bitmez G.Saray'la masaya oturacak. Tarafların 4-5 milyon Euro bonserviste anlaşması bekleniyor. Sarıkırmızılılar, Diagne'den gelen parayı Gedson ve Halil transferlerinde kullanacak. Gedson'u Benfica'dan 1 yıl daha kiralama hedefinde olan Galatasaray, Brentford'dan Halil'in bonservisini almaya çalışacak. Fatih Terim'in 'Takımda kalmalarını istiyorum' dediği iki oyuncu için toplam 4 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Yeni seçilecek yönetim, transferde önceliği bu iki genç yıldıza verecek.

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