Trabzonspor'da rota İtalya! Hedefteki isim Cornelius

SOARES'E 2 MİLYON EURO TEKLİF

Atalanta ile anlaşılması halinde Cornelius ile masaya oturulacak ve sözlü görüşmeler, resmiyete dökülecek. Bordo-mavili takımın forvet için düşündüğü diğer oyuncu Tiquinho Soares ile de rakamsal düzeyde görüşmeler devam ediyor. En son Çin'de oynayan Brezilyalı golcüye içinde bonuslar ve imza parası da bulunan yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.