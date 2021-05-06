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Giriş Tarihi: 6.5.2021

11’i bir Larin etmiyor!

11’i bir Larin etmiyor!
Cimbom'un son G.Birliği maçında Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Mohamed ve Falcao yedek kulübesinde otururken, bu yıldızların yerine Emre Akbaba, Babel, Kerem ve Halil Dervişoğlu tercih edildi. Ankara'da sahaya çıkan sarı-kırmızılıların ilk 11'i bu sezon 3 kulvarda toplam 22 gol atabildi. Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Beşiktaş'ın ikinci forveti Larin ise bu sezon tek başına tüm resmi maçlarda 23 gole ulaştı. 33 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarıkırmızılılar, hücum hattındaki istikrarsızlık yüzünden zirvenin 6 puan gerisinde yer alıyor.

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11’i bir Larin etmiyor!
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