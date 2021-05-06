11’i bir Larin etmiyor!

Cimbom'un son G.Birliği maçında Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Mohamed ve Falcao yedek kulübesinde otururken, bu yıldızların yerine Emre Akbaba, Babel, Kerem ve Halil Dervişoğlu tercih edildi. Ankara'da sahaya çıkan sarı-kırmızılılarınilk 11'i bu sezon 3 kulvardatoplam 22 gol atabildi. Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Beşiktaş'ın ikinci forveti Larin ise bu sezon tek başına tüm resmi maçlarda 23 gole ulaştı. 33 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarıkırmızılılar, hücum hattındaki istikrarsızlık yüzünden zirvenin 6 puan gerisinde yer alıyor.