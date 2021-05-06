37'lik Quaresma gollerine devam ediyor! 90'da takımına puanı getirdi...

Portekiz Ligi'nde Farense, Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere biterken Vitoria Guimaraes'e 1 puanı getiren golü 66'da oyuna girip 90'da ağları havalandıran Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'dan geldi.
Konuk ekibin diğer golünü Rochinha atarken Farense'nin gollerini ise Pedro Henrique Alves de Almeida kaydetti.
Bu sonuçla Avrupa kupalarını hedefleyen Vitoria Guimaraes, puanını 42 yaptı. Ligde kalma mücadelesi veren Farense ise 28 puana ulaştı.
37 yaşındaki Quaresma, bu sezon Vitoria Guimaraes formasıyla Portekiz Ligi'nde çıktığı 26 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.