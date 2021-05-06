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Giriş Tarihi: 6.5.2021

Altay’dan müjde

Altay’dan müjde
Eli kırılan ve sezonu kapatan F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır kulübün Youtube kanalına önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: "Bulunduğum yerden ve kaleci olmaktan ötürü çok mutluyum. Amatör ruhunu kaybetmeden hırslı olman gerekiyor. Fenerbahçe oyuncusuysanız sahaya bir irade koymanız gerekiyor. Dönüşü olmayan bir yola girdiysen o yolun sonuna kadar her daim yürümek, koşmak, gitmek gerekir. Biz de takım olarak böyleyiz. EURO 2020'de iyileşmiş olacağım. EURO 2020'ye hem fiziksel hem mental olarak çalışmalarıma başladım."

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Altay’dan müjde
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