Altay’dan müjde

Eli kırılan ve sezonu kapatan F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır kulübün Youtube kanalına önemli açıklamalar yaptı."Bulunduğum yerden ve kaleci olmaktan ötürü çok mutluyum. Amatör ruhunu kaybetmeden hırslı olman gerekiyor.Dönüşü olmayan bir yola girdiysen o yolun sonuna kadar her daim yürümek, koşmak, gitmek gerekir. Biz de takım olarak böyleyiz.