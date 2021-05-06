Altay’dan müjde

Eli kırılan ve sezonu kapatan F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır kulübün Youtube kanalına önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: "Bulunduğum yerden ve kaleci olmaktan ötürü çok mutluyum. Amatör ruhunu kaybetmeden hırslı olman gerekiyor. Fenerbahçe oyuncusuysanız sahaya birirade koymanız gerekiyor. Dönüşü olmayan bir yola girdiysen o yolun sonuna kadar her daim yürümek, koşmak, gitmek gerekir. Biz de takım olarak böyleyiz. EURO2020'de iyileşmiş olacağım. EURO2020'ye hem fiziksel hem mentalolarak çalışmalarıma başladım."