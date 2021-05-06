Bitiricilikte ustalar

Cumartesi günü ligin zirvesinde ateş çemberi olacak... Lider Beşiktaş, şampiyonluk öncesinde en kritik virajını dönmek isterken G.Saray ise kazanıp kalan haftalarda umudunu sürdürmeyi hedefliyor. En çok dikkat çekenler arasında iki takımın kulübeden aldığı katkı var. Bunun yanı sıra, skor olarak geri düştüğünde iki ekip de büyük kayıplar yaşadı.İKI takımda gol atan futbolcu fazlalığı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta bu sezon tam 21 farklı isim gole ulaşırken, Kara Kartal bu sayı ile Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor. Galatasaray'ın ise rakip ağlaraİki ekipte gol atan isimlerin sayısı da toplam 38 oldu.HATAY karşısında 7 gollü galibiyet alan Beşiktaş, bu sezon pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en yüksek takım durumunda. Siyah-beyazlılar,Bu değer Galatasaray'da ise yüzde 10.2 oldu. Sarıkırmızılılar yüzdesiyle üçüncü sırada yer aldı.İKI ekip kulübeden buldukları skorlarla yola devam ediyor. Geride kalan haftalarda Sergen Yalçın oyuna aldığı isimlerden 13 gol, 9 asist çıkarırken, 22 golü hamleleri ile attırdı. Fatih Terim ise bu alanda 12 gol, 7 asist ile 19'da kaldı.HEM G.Saray hem de Beşiktaş öne geçtikleri maçları kolay kolay kaybetmezken, geriye düştükleri karşılaşmaları ise çevirmekte zorlanıyorlar.Beşiktaş da 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puanı geriye düştüğü maçlarda hanesine yazdırdı.gözler iki takımın kilit oyuncularında olacak. Şampiyonluğa çok yakın olan Beşiktaş'ı bu sezon hücum aksiyonlarında sırtlayan isimkritik maçta gözlerin de çevrildiği futbolcu olacak. 28 lig maçındamuhteşem katkı veren Cezayirli yıldız, Beşiktaşlılar'ınen büyük umudu. G.Saray cephesinde ise son haftaların çıkıştaki ismisarı-kırmızılıların hücumdaki beyni durumunda. Son 6 karşılaşmada 4 gol ile