Bitiricilikte ustalar

Emre Akbaba’nın dönüşü Aslan’a umut verirken, Ghezzal ise Kartal’ın en büyük güvencesi. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çevirmede yüksek yüzdeye sahip, sonradan oyuna girenler bile affetmiyor
Cumartesi günü ligin zirvesinde ateş çemberi olacak... Lider Beşiktaş, şampiyonluk öncesinde en kritik virajını dönmek isterken G.Saray ise kazanıp kalan haftalarda umudunu sürdürmeyi hedefliyor. En çok dikkat çekenler arasında iki takımın kulübeden aldığı katkı var. Bunun yanı sıra, skor olarak geri düştüğünde iki ekip de büyük kayıplar yaşadı. Beşiktaş'ın hava hakimiyeti, Aslan'ınise uzatma performansı çok etkili.
38 farklı isim skor üretti!
İKI takımda gol atan futbolcu fazlalığı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta bu sezon tam 21 farklı isim gole ulaşırken, Kara Kartal bu sayı ile Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor. Galatasaray'ın ise rakip ağlara gönderdiği67 golü, 17 futbolcu paylaştı. İki ekipte gol atan isimlerin sayısı da toplam 38 oldu.
Kartal 12'den vuruyor!
HATAY karşısında 7 gollü galibiyet alan Beşiktaş, bu sezon pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en yüksek takım durumunda. Siyah-beyazlılar, 718 gol pozisyonuna giripoyuncularının ayağından 85 golbulurken, %11.8'lik başarıyakaladı. Bu değer Galatasaray'da ise yüzde 10.2 oldu. Sarıkırmızılılar yüzdesiyle üçüncü sırada yer aldı.
Kulübelerden 41 gole katkı
İKI ekip kulübeden buldukları skorlarla yola devam ediyor. Geride kalan haftalarda Sergen Yalçın oyuna aldığı isimlerden 13 gol, 9 asist çıkarırken, 22 golü hamleleri ile attırdı. Fatih Terim ise bu alanda 12 gol, 7 asist ile 19'da kaldı. İki teknik direktöründeğişikliklerle buldukları gollerintoplamı 41'e ulaştı.
Geriye düşen yanıyor!
HEM G.Saray hem de Beşiktaş öne geçtikleri maçları kolay kolay kaybetmezken, geriye düştükleri karşılaşmaları ise çevirmekte zorlanıyorlar. G.Saray şu ana kadar12 maçta mağlup durumadüşerken, bu mücadelelerden1 galibiyet, 3 beraberlikle 6puan çıkardı. Beşiktaş da 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puanı geriye düştüğü maçlarda hanesine yazdırdı.
Ghezzal coştu, Akbaba döndü
DERBİDE gözler iki takımın kilit oyuncularında olacak. Şampiyonluğa çok yakın olan Beşiktaş'ı bu sezon hücum aksiyonlarında sırtlayan isim Rachid Ghezzal, kritik maçta gözlerin de çevrildiği futbolcu olacak. 28 lig maçında 5 gol, 17 asistlik muhteşem katkı veren Cezayirli yıldız, Beşiktaşlılar'ın
en büyük umudu. G.Saray cephesinde ise son haftaların çıkıştaki ismi EmreAkbaba, sarı-kırmızılıların hücumdaki beyni durumunda. Son 6 karşılaşmada 4 gol ile Aslan'ı yarıştatutan milli oyuncu, Terim'in de planının merkezinde olacak.