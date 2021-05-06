Fatih Terim’i seçim malzemesi yapmayın!

Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması mümkün değil çünkü Galatasaray'ın ta kendisi ve teknik direktörlüğü bıraksa bile Galatasaray şapkası hep önünde olacak.Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör.Bana sürekli bu soru sorulduğu için hoca ile çalışmak istediğimi söylüyorum. Seçim siyaseti yapılması, hocaya da haksızlık.Yola çıkarken bu yolun ne kadar zor olduğunu ve cesur kararlar almamız gerektiğini bilerek çıktık.Görevi bıraktıktan birkaç sene sonra yaptıklarımızın değeri anlaşılacak.Galatasaray'ın doğrulukları çerçevesinde, kişilerin istediğini değil Galatasaray'ın ihtiyaçlarını yerine getireceğim.ARDA için Fatih Hoca zaten kararını verdi. G.Saray'ın yalnız bırakıldığı dönemde kaptan olarak sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdi.Fatih Terim ve Arda gibi Galatasaray'ı evi gibi gören isimlerin varlığı çok önemli. Arda önce futbolcu sonra da başka görevlerde hem Galatasaray'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak.70 milyon Euro ile kaybettiğimiz şampiyonluklar olduğu gibi 40 milyon Euro ile şampiyon olduğumuz sezonlar da var. Doğru bütçe, doğru strateji ve doğru takımı kuracağız. Hocamızla görüşeceğiz... Popüler olmak için yüksek maliyetli oyuncuları getirme devri bitti.Telekom Stadı'nın sponsorluğu için görüşmeleri yaptık. Mevcut anlaşmadaki rakamın çok daha üzerinde bir isim sponsoru bulduk.şampiyonluk şansı azalsa dahi her maça kazanmak için çıkar. Hele ki Fatih Hoca'nın %1 ihtimal bile kalsa pes etmeyeceğini biliyorum. Hafta sonu derbiyi kazanırız ve şampiyonluk şansımızı son ana kadar taşırız.