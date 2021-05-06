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Giriş Tarihi: 6.5.2021

Galatasaray’da kongre iptal

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da kongre iptal

Sarı-kırmızılı kulüp pandemi koşullarını gerekçe göstererek 29 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimi iptal etti. Yaşanan fikir ayrılıkları istifaları getirdi, başkan adayları da tepki gösterdi

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz bugün düzenleyeceği basın toplantısını ileri bir tarihe ertelerken, sarı-kırmızılı kulüp akşam saatlerinde tam kapanmayı gerekçe göstererek 29 Mayıs'taki seçimi iptal etti. Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00'e kadar tam kapanma uygulandığının hatırlatıldığı resmi açıklamada kulüp tüzüğünün Dördüncü Bölüm "Seçim Öncesi İşleri" başlığı altında düzenlenen 61. maddesi gereği bu kararın alındığı ifade edildi. Yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkân vereceği en yakın tarihte, iptal edilen seçimin yapılacağı bildirildi. Ancak seçimin iptali, kulüp üyeleri ve başkan adayları tarafından tepkiyle karşılandı. Yönetimde de bu konuda fikir ayrılıkları olurken, akşam saatlerinde istifalar yaşandı. Başkan adaylarından Burak Elmas, "Yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak" tepkisini gösterdi.

ÇELEBİ DE HAZIRLIK YAPIYORDU
Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmen adaylıklarını açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz'in ise henüz aday olup olmayacağı bilinmiyor. Camiadan baskı gören Işın Çelebi'nin de adaylık için kolları sıvadığı ve üyelerden imza topladığı bildirildi. Muhalefetin bundan sonra nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.

YÖNETİMDE ÜÇ İSTİFA!
G.SARAY'DA seçimin iptal edilmesinin ardından genel sekreter İlber Aydemir, yöneticiler Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti. Mayıs 2018'de seçilen yönetimdeki ayrılık sayısı 6 oldu (Murat Ece, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik, Emre Erdoğan, İlber Aydemir). Kulüp tüzüğüne göre yönetimde 6 kişi kalırsa yönetim düşmüş sayılıyor ve kulüp otomatik olarak seçime gidiyor. Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimde şu an 9 isim kaldı

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Galatasaray’da kongre iptal
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