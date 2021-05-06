Galatasaray’da kongre iptal

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.sarı-kırmızılı kulüp akşam saatlerinde tam kapanmayı gerekçe göstererek 29 Mayıs'taki seçimi iptal etti. Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00'e kadar tam kapanma uygulandığının hatırlatıldığı resmi açıklamada kulüp tüzüğünün Dördüncü Bölüm "Seçim Öncesi İşleri" başlığı altında düzenlenen 61. maddesi gereği bu kararın alındığı ifade edildi.Ancak seçimin iptali, kulüp üyeleri ve başkan adayları tarafından tepkiyle karşılandı. Yönetimde de bu konuda fikir ayrılıkları olurken, akşam saatlerinde istifalar yaşandı. Başkan adaylarından Burak Elmas,tepkisini gösterdi.Şu ana kadarBaşkan MustafaCengiz'in ise henüz aday olup olmayacağıbilinmiyor. Camiadan baskı görenIşın Çelebi'nin de adaylık için kollarısıvadığı ve üyelerden imza topladığı bildirildi.G.SARAY'DA seçimin iptal edilmesinin ardından genel sekreter İlber Aydemir, yöneticiler Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti. Mayıs 2018'de seçilen yönetimdeki ayrılık sayısı 6 oldu (Murat Ece, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik, Emre Erdoğan, İlber Aydemir). Kulüp tüzüğüne göre yönetimde 6 kişi kalırsa yönetim düşmüş sayılıyor ve kulüp otomatik olarak seçime gidiyor. Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimde şu an 9 isim kaldı