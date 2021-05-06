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Giriş Tarihi: 6.5.2021

İngiliz finali: M.City-

İngiliz finali: M.City-Chelsea
Şampıyonlar Ligi'nde önceki gün PSG'yi eleyerek finale yükselen Manchester City'nin ardından, dün diğer finalist Chelsea oldu. İngiliz devi, İspanya'da 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid'i sahasında 2-0 mağlup etti. Maçın 29. dakikasında Havertz'in aşırtma vuruşunda direkten dönen topu kafayla tamamlayan Werner, Chelsea'yi öne geçirdi. 85'te ise Mount, Pulisic'in pasını plase bir şutla ağlara gönderdi ve takımına bileti aldırdı. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasında böylece, iki İngiliz ekibi mücadele edecek.

ŞAMPİYON İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!
CHELSEA'NIN finale kalmasının ardından, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı tehlikeye girdi. Premier Lig'de bitime 4 hafta kala 4. sırada olan Chelsea, eğer Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır ve kendi ligini de ilk 4'te bitiremezse, bu sezonun Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak. NOT: Geçen sezonun UEFA Ülkeler Sıralaması'nda Türkiye 11. olduğu için bu seneki Süper Lig şampiyonunun direkt katılımı, Devler Ligi'nde mevcut sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda ülke liginden gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmasıyla mümkün olabilecek.

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İngiliz finali: M.City-Chelsea
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