İstanbul’daki dev maça 25 bin taraftar

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin kupası sahibini 29 Mayıs'ta İstanbul'da bulacak. Geçen sezon İstanbul'da oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen maç için bu kez her şey hazır. Pandemi sebebiyle seyircisiz maçlara tüm dünya alışırken İstanbul'daki finalin seyircili oynanacağı resmen duyuruldu. 76 bin kişi kapasiteli İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 25 bin kişinin karşılaşmayı izleyeceği öğrenilirken, finalde mücadele edecek Manchester City ve Chelsea'nin 25 bin bilet içinden dörder bin kişilik taraftar hakkı olacak.