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Giriş Tarihi: 6.5.2021

Komşu’da gündem Fener

Komşu’da gündem Fener

Yunan medyası, F.Bahçe’nin Bruma ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin Pelkas’ın referansıyla ’tan sol kanat Tzolis’i de listesine aldığı belirtildi

Fenerbahçe için yurt dışında yeni transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Son olarak Yunan I Apopsi Gazetesi, sarılacivertlilerin, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma ile ilgilendiğini yazdı. Olympiakos'ta kiralık olarak görev yapan Portekizli yıldız için Eintracht Frankfurt'un da devrede olduğu belirtildi. Ancak Fenerbahçe'nin, Pelkas'ın eski takımı PAOK'tan Tzolis ile ilgilendiği haberleri de öne çıkıyor. 19 yaşında olan ve Yunan Milli Takımı'nda oynayan Tzolis için PAOK kulübünün 5 milyon Euro civarında bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.

BRUMA NE YAPTI?
G.Saray kariyeri boyunca 85 maçta 15 gol-21 asist ile oynayan 26 yaşındaki sağ kanat, Olympiakos ile de 29 maçta 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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Komşu’da gündem Fener
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