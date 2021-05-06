Komşu’da gündem Fener

Fenerbahçe için yurt dışında yeni transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Son olarak Yunan I Apopsi Gazetesi, sarılacivertlilerin, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma ile ilgilendiğini yazdı.belirtildi. Ancak Fenerbahçe'nin, Pelkas'ın eski takımı PAOK'tan Tzolis ile ilgilendiği haberleri de öne çıkıyor.G.Saray kariyeri boyunca 85 maçta 15 gol-21 asist ile oynayan 26 yaşındaki sağ kanat, Olympiakos ile de 29 maçta 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.