Komşu’da gündem Fener

Yunan medyası, F.Bahçe’nin Bruma ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin Pelkas’ın referansıyla PAOK’tan sol kanat Tzolis’i de listesine aldığı belirtildi
Fenerbahçe için yurt dışında yeni transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Son olarak Yunan I Apopsi Gazetesi, sarılacivertlilerin, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma ile ilgilendiğini yazdı. Olympiakos'takiralık olarak görev yapanPortekizli yıldız için EintrachtFrankfurt'un da devredeolduğu belirtildi. Ancak Fenerbahçe'nin, Pelkas'ın eski takımı PAOK'tan Tzolis ile ilgilendiği haberleri de öne çıkıyor. 19 yaşında olan ve Yunan MilliTakımı'nda oynayan Tzolisiçin PAOK kulübünün 5 milyonEuro civarında bonservisbeklentisi olduğu belirtiliyor.
BRUMA NE YAPTI?
G.Saray kariyeri boyunca 85 maçta 15 gol-21 asist ile oynayan 26 yaşındaki sağ kanat, Olympiakos ile de 29 maçta 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.