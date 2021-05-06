Son dakika! Fenerbahçe'de karar verildi! Sezon sonu yollar ayrılıyor...

GÜRCAN BİLGİÇ: F.BAHÇE LİDER DEĞİLSE SEBEBİ HAKEMLERDİR!

Sezonun en çok transfer yapan takımı Fenerbahçe, hedeflediği verimi alabildi mi? Şunu hepimiz itiraf edelim, yapılan transferlerin hiçbirine kimse 'olmaz' demedi. Bir iki isim dışında transferlerin doğruluğu tartışılmadı. Fenerbahçe sezona da iyi girdi. 5 maçta 11 puan topladı. Konyaspor yenilgisine kadar da her maçını baskın oyunla oynadı.