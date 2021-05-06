Son dakika! Fenerbahçe'de karar verildi! Sezon sonu yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun en büyük transfer hatası olan Ally Samatta ile gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor. İngiliz kulübü Aston Villa'dan 1 yıl kiralık ve sonrasında 6 milyon Euro zorunlu satın alma şartlarıyla transfer edilen Tanzanyalı golcü için takım aranıyor. Samatta'nın Belçika'daki eski kulübü Genk ve Club Brugge tarafından istendiği öğrenildi.
4 MİLYON VE ÜSTÜ HER RAKAM 'KABUL'
Samatta'nın, Aston Villa'ya ödenecek bonservis olan 6 milyon Euro'ya gönderilmesi pek mümkün görünmüyor. Belçika kulüplerinin maksimum 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon Euro civarında bir bedele de hayır demeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler böylelikle 6 milyon Euro'luk zararın bir bölümünü karşılamış olacak.
TEDAVİYE YANIT VERMİYOR
Emre Belözoğlu, göreve gelir gelmez ilk iki maçta Samatta'ya 11'de yer verdi. Ancak istediği performansı alamadı. Sonrasında ise yıldız oyuncu yedek soyundu. Oyuna dahil olduğu Erzurumspor maçında hem kaçırdığı goller hem de vücut diliyle konsantre olmadığını gösterdi. Belözoğlu, tecrübeli forvete şans verse de bir türlü istediği karşılığı alamıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: F.BAHÇE LİDER DEĞİLSE SEBEBİ HAKEMLERDİR!
Sezonun en çok transfer yapan takımı Fenerbahçe, hedeflediği verimi alabildi mi? Şunu hepimiz itiraf edelim, yapılan transferlerin hiçbirine kimse 'olmaz' demedi. Bir iki isim dışında transferlerin doğruluğu tartışılmadı. Fenerbahçe sezona da iyi girdi. 5 maçta 11 puan topladı. Konyaspor yenilgisine kadar da her maçını baskın oyunla oynadı.
Herkes gözünü santrforların üzerine dikti ama 37 maçın 26'sında gol yiyen bir takım var ortada. Bunların üstüne özellikle VAR'dan gelen çok ciddi yorum hataları eklendi. Konya, G.Antep ve G.Saray maçlarında goller gitti. Antalya maçında net penaltı iptal edildi. Alanya karşılaşmasında FIFA hakemleri ofsaytı yorumlayamadı. Yani Samatta'nın veya Cisse'nin verimsizliğinden ziyade, bugün F.Bahçe lider değilse çok ciddi hakem hataları da nedenlerdendir. Transfer her zaman risktir. İnsana yatırım yapıyorsunuz…
SAMATTA, ADEMİ, TİSSERAND GİBİLER İÇİN DOĞRU İKLİM TAŞIMADI
7 maçta kaybetmeyen Emre Belözoğlu için Ankaragücü maçı nasıl geçer? EMRE Belözoğlu'nun çıkışı orta sahasına kavuşmasıyla oldu. Ozan, İrfan Can ve Mert Hakan'a Mesut Özil de eklendi. Müthiş bir pas hattı oluşturdular. Dinamik oynuyorlar. Erzurum maçındaki 28 pozisyon boşuna değil. Altay'ın sakatlığından doğan handikapı da bu özellikleriyle minimuma indirdiler.
Ankara'da da ilk yarım saatte sonucu alıp kulaklarını derbiye dikeceklerdir. Hikmet Karaman saldıran rakiplerini iyi avlayan bir teknik adam, kazanmak zorunda. Bu nedenle sarsaklığıyla ünlü Fenerbahçe defansının gol yememesi mümkün değil. Kazanmanın anahtarı atacakları gol sayısında.