Süper Lig'de başkent ekipleri "ateş hattında"

Ligde 38 puanı bulunan MKE Ankaragücü, 40. hafta maçında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, son iki maçını ise Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile yapacak.

MKE Ankaragücü geçen sezon küme düşme hattında yer almış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmeye devam etmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ BU HAFTA LİGE VEDA EDEBİLİR

Başkentin Süper Lig'deki diğer temsilcisi Gençlerbirliği de tehlikeli bölgede bulunuyor. Son 7 haftada sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlı ekip, 39. hafta sonunda 35 puanla 20. sırada yer alıyor.