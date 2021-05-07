2 yıldıza Galatasaray derbisinde özel görev! Sergen Yalçın'ın şampiyonluk taktiği...

Sağ bekte Galatasaray'da Şener ya da Yedlin'in oynaması beklenirken, Kartal bu noktada en formda ismi Ghezzal ile bu kanada yüklenecek. Ayrıca teknik heyet, Rosier'e de sürekli atağa katılma talimatı verirken, bu ikilinin Aslan'ın sağ kanadını çökertmesi bekleniyor.