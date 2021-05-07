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Giriş Tarihi: 7.5.2021 09:14 Son Güncelleme: 7.5.2021 09:19

2 yıldıza derbisinde özel görev! 'ın şampiyonluk taktiği...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
2 yıldıza Galatasaray derbisinde özel görev! Sergen Yalçın'ın şampiyonluk taktiği...

Süper Lig'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Türk Telekom Stadyumu'na kazanmak için gidecek olan Kartal'ın oyun planı da belli. Başarılı teknik adam , ezeli rakibini kanatlardan vuracak. Galatasaray'ın hem sağ hem de sol bekte zayıf olduğunu oyuncularına anlatan Yalçın, ve 'ye özel görev verecek.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu 8 Mayıs Cumartesi akşamı belli olabilir. Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'ı yener, Fenerbahçe ise deplasmanda Ankaragücü'ne puan kaybederse siyah-beyazlılar mutlu sona ulaşacak. Zorlu müsabaka öncesinde Sergen Yalçın'ın taktik anlayışı netleşti. İşte detaylar...

KANATLARDAN VURACAK...

Galatasaray'ı yenip, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek olan Beşiktaş, şampiyonluğunu bu hafta kutlamak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray deplasmanında planlarını galibiyet üzerine kurarken, sarı-kırmızılıların savunmasındaki gedikleri avantaja çevirmek istiyor.

Sağ bekte Galatasaray'da Şener ya da Yedlin'in oynaması beklenirken, Kartal bu noktada en formda ismi Ghezzal ile bu kanada yüklenecek. Ayrıca teknik heyet, Rosier'e de sürekli atağa katılma talimatı verirken, bu ikilinin Aslan'ın sağ kanadını çökertmesi bekleniyor.

N'Koudou'nun sakatlığı nedeniyle Gökhan Töre'yi kullanacak olan Sergen Yalçın, Larin'i de sol kanada yakın oynatacak. Saracchi'nin hücuma çok çıkmasından dolayı burada oluşacak boşluklardan faydalanmak isteyen Sergen Yalçın, Larin-Gökhan ikilisi ile de soldan yüklenecek.

ÇEBİ'DEN FİNAL PRİMİ

Siyah-beyazlılarda derbi öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi de takımın moralini yükseltmek için çalışıyor. Çebi, yönetimle yapacağı görüşmenin ardından derbi primini maç günü oyuncularına açıklayacak. Bu sezon galibiyetlere 25 bin TL verilen Beşiktaş'ta, 3 maçlık galibiyet paketlerinde de prim 100 bin TL'ye çıkarılmıştı.

%52 KATKI YAPTILAR

Bu sezon Beşiktaş'a ligde 5 gol, 17 asistlik katkı sağlayan Ghezzal ile 19 gol 4 asist kaydeden Larin, Kartal'ın yükünü çekti. İki futbolcunun takımının attığı 85 gole yaptığı katkı %52.94 oldu.

GENEL KURUL 30 MAYIS'TA

Beşiktaş dün resmi açıklama ile 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihini açıkladı. 23 Mayıs 2021'deki ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa siyah-beyazlı üyeler 30 Mayıs Pazar günü 10.30'da Vodafone Park'ta çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

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2 yıldıza Galatasaray derbisinde özel görev! Sergen Yalçın'ın şampiyonluk taktiği...
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