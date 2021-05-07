Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! 'Fatih Terim tabii ki alkışlayacak...'

AHMET NUR ÇEBİ: FATİH TERİM TABİİ Kİ ALKIŞLAYACAK!

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Beşiktaş maçıyla ilgili olarak yorum yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Derbiyi kazanmak istiyoruz ama kazanamazsak da geçeriz kenara ve Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız" ifadelerini kullanmıştı. Bu konu hakkında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak ki. Yapacağını ve yapılması gerekeni söylemiş Fatih hoca, eklenecek bir şey yok. Kazanırsak tabii ki alkışlayacak" dedi.

Kadın takımının ligi şampiyon olarak tamamlamasıyla alakalı ise Başkan Çebi, "Kadınlarımız bizim için berekettir ve önemlilerdir. Onların kupasıyla başlamak umarım bize şans getirir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.