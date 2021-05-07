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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:45

Alanyaspor'da Dadaş hazırlığı

MEHMET AL
Alanyaspor'da Dadaş hazırlığı

Süper Lig'in 41: haftasında 11 Mayıs Salı günü saat:20.30'da Oba satdyumunda Büyükşehir Belediye 'u konuk edecek Alanyaspor bu karşılaşmadan üç puan bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Geçtiğimiz pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-0 yenildiği müsabakada Salih Uçan'ın elmacık kemiği kırıldığı ve ardından İstanbulda ameliyet olan Uçan sezonu kapatmıştı. lig beşinciliği şansını zora sokan turuncu yeşilli takım, oyuncuları iki gün izin yaptıktan sonra. Ligin 40. haftasını BAY geçiren. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıklarını. Zimbitlik Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplanan Alanyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar.

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Alanyaspor'da Dadaş hazırlığı
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