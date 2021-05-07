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Giriş Tarihi: 7.5.2021

yerden havadan avlıyor!

TANER KARAMAN
Aslan yerden Kartal havadan avlıyor!

Lider gösterdiği performansla %56’lık hava topu kazanma değeriyle bu alanda zirvede bulunuyor. ise yerden girdiği ikili mücadelelerde ligin en iyisi durumunda yer alıyo

Yarın ligin zirvesinde oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçını sarı-kırmızılılar kazanıp zirveye tutunmanın peşinde koşarken, ligin yerden ikili mücadele başarı yüzdesi en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Lider Kartal ise mutlu sonu garantilemenin hesaplarını yaparken, en büyük kozu havadan girdiği ikili mücadelelerde yüzde olarak ligin en iyi takımı olması. Aslan penaltılarına, Beşiktaş ise kaleci Ersin'e güveniyor.

FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN BAŞA BAŞ
SÜPER Lig'de bu sezon Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın kulübede olduğu maçlarda puan ortalamaları incelendiğinde iki teknik adamın da neredeyse aynı puan ortalamasına sahip olduğu görülüyor. Aslan, Terim'in cezasız olduğu 32 maçta 2.19 puan ortalamasına ulaşırken, siyah beyazlılar ise Yalçın'ın kulübede yer aldığı 34 karşılaşmada 2.18 ortalama yakaladı.

CİMBOM BEYAZ NOKTADAN ACIMIYOR
Şu ana kadar oynanan mücadeleler içerisinde ligin en fazla penaltı kazanan ve bu penaltıları gole çeviren ekibi Galatasaray oldu. Sarıkırmızılı takıma toplamda 12 penaltı çalınırken, bu penaltıların hepsini gole çevirmeyi başardı. Buna karşın Beşiktaş'a ise 9 penaltı düdüğü çalındı, siyah-beyazlılar bu penaltıların 7'sini ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY İSTİKRARI BULAMADI
Kadro istikrarını bir türlü yakalayamayan G.Saray'ın derbi kadrosunda da yine geçtiğimiz haftalara göre farklılık olması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda geride kalan haftalarda 35 farklı futbolcu forma şansı bulurken, bu sayı ile ligin en fazla oyuncu oynatan 3.takımı oldu. Bu değer Beşiktaş'ta ise 29'da kaldı.

KALEDE ERSİN DESTANOĞLU LİGİN EN İYİSİ
Attığı goller ile dikkat çeken Beşiktaş'ta son haftaların öne çıkan bir başka ismi ise kaleci Ersin Destanoğlu oldu. Genç kaleci, 32 maçın 13'ünü gol yemeden bitirirken, bu alanda Uğurcan Çakır ile birlikte ligin en iyisi oldu. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ise 19 maçın 9'unu golsüz bitirmeyi başardı.

SARI-KIRMIZILILAR YERDE RAKİP TANIMIYOR!
Ekiplerin saha içi performans değerlerinde dikkat çeken nokta ise Galatasaray'ın yerden ikili mücadele kazanma değerlerinde, Beşiktaş'ın ise havadan girdiği ikili mücadelelerde ligin en iyisi olması. Sarı-kırmızılı takım geride kalan haftalarda girdiği ikili mücadelelerin yüzde 53.2'sini kazanarak en iyisi olurken, Beşiktaş ise yüzde 56.9'luk hava topu kazanma değeriyle ligin zirvesine yerleşti.

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Aslan yerden Kartal havadan avlıyor!
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