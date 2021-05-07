Aslan yerden Kartal havadan avlıyor!

Yarın ligin zirvesinde oynanacak olanmaçını sarı-kırmızılılar kazanıp zirveye tutunmanın peşinde koşarken, ligin yerden ikili mücadele başarı yüzdesi en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Lider Kartal ise mutlu sonu garantilemenin hesaplarını yaparken, en büyük kozu havadan girdiği ikili mücadelelerde yüzde olarak ligin en iyi takımı olması. Aslan penaltılarına,SÜPER Lig'de bu sezonve'ın kulübede olduğu maçlarda puan ortalamaları incelendiğinde iki teknik adamın da neredeyseAslan, Terim'in cezasız olduğu 32 maçta 2.19 puan ortalamasına ulaşırken,Şu ana kadar oynanan mücadeleler içerisinde ligin en fazla penaltı kazanan veSarıkırmızılı takıma toplamda 12 penaltı çalınırken, bu penaltılarınBuna karşın Beşiktaş'a ise 9 penaltı düdüğü çalındı, siyah-beyazlılarKadro istikrarını bir türlü yakalayamayan G.Saray'ın derbi kadrosunda da yine geçtiğimiz haftalara göre farklılık olması bekleniyor.bu sayı ile ligin en fazla oyuncu oynatan 3.takımı oldu.Attığı goller ile dikkat çeken Beşiktaş'ta son haftaların öne çıkan bir başka ismi ise kalecioldu. Genç kaleci, 32 maçın 13'ünü gol yemeden bitirirken,Galatasaray kalecisiise 19 maçın 9'unu golsüz bitirmeyi başardı.Ekiplerin saha içi performans değerlerinde dikkat çeken nokta ise Galatasaray'ın yerden ikili mücadele kazanma değerlerinde, Beşiktaş'ın ise havadan girdiği ikili mücadelelerde ligin en iyisi olması.Beşiktaş ise yüzde 56.9'luk hava topu kazanma değeriyle ligin zirvesine yerleşti.