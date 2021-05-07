Bu ikili bozulmaz

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin. Hem pas akışını hızlandıran hem de takımı pozisyona sokan bu ikilinin Ankaragücü karşısında yine 11'de olacağı öğrenildi. Gökhan Gönül'ün kırmızı kart cezasının bitmesi sonrası nasıl bir diziliş olacağı merakla beklenirken,İrfan ve Mesut, sahada olunca geriye iki ihtimal kalıyor. İlki,İkincisi,Ancak bu ihtimal daha zayıf. Serdar henüz idmanlara başlamadığı için stoperde Tisserand yine Szalai'nin partneri olacak.