Bu ikili bozulmaz

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin Erzurumkarşısındaki uyumundan hayli memnunkaldı. Hem pas akışını hızlandıran hem de takımı pozisyona sokan bu ikilinin Ankaragücü karşısında yine 11'de olacağı öğrenildi. Gökhan Gönül'ün kırmızı kart cezasının bitmesi sonrası nasıl bir diziliş olacağı merakla beklenirken, Belözoğlu'nun iki solayaklı yıldızından asla vazgeçmeyeceğiifade ediliyor.
SZALAİ'NİN PARTNERİ TİSSERAND OLACAK
İrfan ve Mesut, sahada olunca geriye iki ihtimal kalıyor. İlki, Ozan Tufan'ın sağ bekteyola devam etmesi. İkincisi, Gökhan'ın sağbeke geçtiği formatta Ozan'ın Mert Hakan'ınyerine orta alanda olması. Ancak bu ihtimal daha zayıf. Serdar henüz idmanlara başlamadığı için stoperde Tisserand yine Szalai'nin partneri olacak.