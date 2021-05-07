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Giriş Tarihi: 7.5.2021

Bu ikili bozulmaz

VOLKAN DEMİR
Bu ikili bozulmaz

’ün cezasının bitmesine rağmen ’ın sağ bekte devam etme ihtimali bir hayli güçlü

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin Erzurum karşısındaki uyumundan hayli memnun kaldı. Hem pas akışını hızlandıran hem de takımı pozisyona sokan bu ikilinin Ankaragücü karşısında yine 11'de olacağı öğrenildi. Gökhan Gönül'ün kırmızı kart cezasının bitmesi sonrası nasıl bir diziliş olacağı merakla beklenirken, Belözoğlu'nun iki sol ayaklı yıldızından asla vazgeçmeyeceği ifade ediliyor.

SZALAİ'NİN PARTNERİ TİSSERAND OLACAK
İrfan ve Mesut, sahada olunca geriye iki ihtimal kalıyor. İlki, Ozan Tufan'ın sağ bekte yola devam etmesi. İkincisi, Gökhan'ın sağ beke geçtiği formatta Ozan'ın Mert Hakan'ın yerine orta alanda olması. Ancak bu ihtimal daha zayıf. Serdar henüz idmanlara başlamadığı için stoperde Tisserand yine Szalai'nin partneri olacak.

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Bu ikili bozulmaz
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