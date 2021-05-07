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Giriş Tarihi: 7.5.2021 22:45 Son Güncelleme: 7.5.2021 23:02

gollerine devam ediyor! adım adım şampiyonluğa...

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor! Lille adım adım şampiyonluğa...

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider , Kuzey Derbisinde Lens'e konuk oldu. Konuk ekip henüz maçında başında penaltı kazandı. Milli futbolcumuz , penaltıdan attığı golle 4. dakikada Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Burak, 39'da ise attığı harika golle skoru 2-0'a taşıdı.

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında PSG'nin önünde şampiyonluk mücadelesi veren lider Lille, Kuzey Derbisinde Lens'e konuk oldu. Konuk ekip henüz maçında başında penaltı kazandı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, penaltıdan attığı golle 4. dakikada Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Burak, 39'da ise attığı harika golle skoru 2-0'a taşıdı.

LENS - LILLE | CANLI

İLK 11'LER

Lens: Leca, Bade, Clauss, Michelin, Fortes, Gradit, Fofana, Kakuta, Cahuzac, Doucoure, Ganago.

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Reinildo, Bamba, Xeka, Araujo, Soumare, David, Burak Yılmaz.

17 GOL 5 ASİST!

Milli golcümüz Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla Fransa Ligue 1'de 26 maçta 15 gol ve 5 asist yaparken toplamda ise 35 maçta 17 gol kaydetti.

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Burak Yılmaz gollerine devam ediyor! Lille adım adım şampiyonluğa...
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