Burak Yılmaz gollerine devam ediyor! Lille adım adım şampiyonluğa...

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında PSG'nin önünde şampiyonluk mücadelesi veren lider Lille, Kuzey Derbisinde Lens'e konuk oldu. Konuk ekip henüz maçında başında penaltı kazandı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, penaltıdan attığı golle 4. dakikada Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Burak, 39'da ise attığı harika golle skoru 2-0'a taşıdı.
İLK 11'LER
Lens: Leca, Bade, Clauss, Michelin, Fortes, Gradit, Fofana, Kakuta, Cahuzac, Doucoure, Ganago.
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Reinildo, Bamba, Xeka, Araujo, Soumare, David, Burak Yılmaz.
17 GOL 5 ASİST!
Milli golcümüz Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla Fransa Ligue 1'de 26 maçta 15 gol ve 5 asist yaparken toplamda ise 35 maçta 17 gol kaydetti.