Burak Yılmaz ve Mesut Özil'den Şampiyonlar Ligi finali sözleri!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline sayılı günler kala, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, "Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de finalin İstanbul'da olmasında. Türkiye'de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük. Nereye gidersen git, hangi takımda oynarsan oyna insanlar büyük bir hevesle seyrediyor. Türkiye'de futbol sevgisi çok yüksek" şeklinde konuştu.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu. Finalin İstanbul'a çok yakıştığı söyleyen tecrübeli golcü, "Şampiyonlar Ligi, futbolda en önemli organizasyon. İstanbul da dünyanın en güzel şehirlerin başında geliyor. Böyle dev bir organizasyonun finalinin böyle güzel bir şehirde olması yakıştı. Ülkemiz daha önce yaptığı gibi en güzel şekilde ev sahipliğini yapacak. Fair-play ruhu içinde hak edenin kazanacağı bir final diliyorum. Ülkemizi de böyle bir finale ev sahipliği yapacağı için tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak.