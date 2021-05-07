Ezer geçer

Alman hoca; Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki farklı takımla finale yükselen ilk hoca oldu. Hiç kaybetmeyip, sadece bir gol yedi
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek adını İstanbul'daki finale yazdıran Chelsea'de tüm övgüler teknik direktör Thomas Tuchel'e… FrankLampard ile yollar ayrıldıktan sonragöreve gelen Alman hoca, sadece 4 ayda Avrupa'nın tüm devlerini ezdi geçti. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu Jose Mourinho'nun Tottenham'ını, Jürgen Klopp'un Liverpool'unu ve PepGuardiola'nın Manchester City'sini 1-0, Carlo Ancelotti'nin Everton'ını 2-0, DiegoSimeone'nin Atletico Madrid'ini 1-0 ve 2-0 mağlup eden Tuchel, Zidane'ın Real Madrid'ini de 1-1'in rövanşında 2-0'la geçti. 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Şampiyon Kulüpler Kupası ve değişen adıyla Şampiyonlar Ligi de dahil turnuvanın tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör oldu. Tuchel, geçen sezon da PSG ile finale çıkmışancak Bayern Münih'e kaybetmişti.
BİR GÖRÜŞ ÖMER ÜRÜNDÜL Klopp'tan çok şey öğrendi
Thomas Tuchel son derece başarılı bir teknik direktör olduğunu bu sene herkese ilan etti. Tabii buna biraz geriye dönüp bakmak lazım. Benim yine en beğendiğimteknik direktörlerden biri olan Kloop'un,Dortmund'taki yardımcısıydı. Klopp ayrıldıktan sonra çok önemli bir ekol takımı olan Dortmund'da iyice tecrübe kazandı. Sonra PSG'ye gitti ve burada da Şampiyonlar Ligi'nde de takımını finale çıkardı. Ama o senenin en güçlü ekibi Bayern Münih'e finalde kaybetti. Böyle bir teknik direktörü PSG nasıl gönderdi diye hiç mantığım almamıştı. Ama Tuchel, Chelsea'de yepyeni bir maceraya yelken açtı ve adını Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıdı. Yani ikiayrı takımla üst üste finale çıktı.Daha ne olsun.
KALBİMİZ SENİNLE MANCHESTER CİTY
Şampıyonlar Ligi'nde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 29 Mayıs'taki final için nefesler tutuldu. Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği mücadelede Türkiye adına kalpler M.City'den yana atacak. Süper Lig'i şampiyontamamlayacak takımın direkt olarak Devler Ligigruplarına kalabilmesi için Guardiola'nın ekibininkazanması en kestirme yol olacak. Premier Lig'de 4. sırada yer alan Chelsea'nin ligi 5. bitirmesi ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırması halinde Süper Lig şampiyonumuz ön eleme oynamak zorunda kalacak. İngiltere'de bitime 4 hafta kala Chelsea sırasıyla M.City, Arsenal, Leicester City ve Aston Villa ile karşılaşacak.
BİR GÖRÜŞ MURAT ÖZBOSTAN
UEFA: FINAL İSTANBUL'DA OY-NA-NA-CAK! İki İngiliz takımı finale kalınca Ada basını yangın yapmaya başladı. Onların düşüncesi şu: "Ne gerek var İstanbul'a gitmeyeİngiltere'de oynayalım." Hatta birkaç gündür "Final İstanbul'dan alınsın" diye her türlü iftirayı atıyorlar. Özellikle vaka sayılarının İstanbul'da çok olduğuna dair. Sonuçta dün UEFA ile TFF bir toplantı daha yaptı. Burada UEFA'nın tavrı çok net oldu: "Başka bir şehir planda yok.Final İstanbul'da ve seyircili oynanacak." İngilizler ne kadar ağlarsa ağlasın Türkiye iki önemli takımı burada en iyi şekilde ağırlayacak. Hatta bugünAtatürk Olimpiyat Stadı'ndaiki takımın temsilcileri ilebir toplantı yapılacak ve sondetaylar görüşülecek.