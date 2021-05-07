Ezer geçer

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek adını İstanbul'daki finale yazdıran Chelsea'de tüm övgüler teknik direktör Thomas Tuchel'e…Alman hoca, sadece 4 ayda Avrupa'nın tüm devlerini ezdi geçti. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu'nun Tottenham'ını,'un Liverpool'unu venın Manchester City'sini 1-0,'nin Everton'ını 2-0,'nin Atletico Madrid'ini 1-0 ve 2-0 mağlup eden Tuchel,'ın Real Madrid'ini de 1-1'in rövanşında 2-0'la geçti. 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Şampiyon Kulüpler Kupası ve değişen adıyla Şampiyonlar Ligi de dahil turnuvanın tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör oldu.BİR GÖRÜŞTuchel son derece başarılı bir teknik direktör olduğunu bu sene herkese ilan etti. Tabii buna biraz geriye dönüp bakmak lazım.Klopp ayrıldıktan sonra çok önemli bir ekol takımı olan Dortmund'da iyice tecrübe kazandı. Sonra PSG'ye gitti ve burada da Şampiyonlar Ligi'nde de takımını finale çıkardı. Ama o senenin en güçlü ekibi Bayern Münih'e finalde kaybetti. Böyle bir teknik direktörü PSG nasıl gönderdi diye hiç mantığım almamıştı. Ama Tuchel, Chelsea'de yepyeni bir maceraya yelken açtı ve adını Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıdı.Şampıyonlar Ligi'nde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 29 Mayıs'taki final için nefesler tutuldu. Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği mücadelede Türkiye adına kalpler M.City'den yana atacak.Premier Lig'de 4. sırada yer alan Chelsea'nin ligi 5. bitirmesi ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırması halinde Süper Lig şampiyonumuz ön eleme oynamak zorunda kalacak. İngiltere'de bitime 4 hafta kala Chelsea sırasıyla M.City, Arsenal, Leicester City ve Aston Villa ile karşılaşacak.BİR GÖRÜŞUEFA: FINAL İSTANBUL'DA OY-NA-NA-CAK!İngiliz takımı finale kalınca Ada basını yangın yapmaya başladı. Onların düşüncesi şu: "Hatta birkaç gündür "Final İstanbul'dan alınsın" diye her türlü iftirayı atıyorlar. Özellikle vaka sayılarının İstanbul'da çok olduğuna dair. Sonuçta dün UEFA ile TFF bir toplantı daha yaptı. Burada UEFA'nın tavrı çok net oldu:İngilizler ne kadar ağlarsa ağlasın Türkiye iki önemli takımı burada en iyi şekilde ağırlayacak.