40 milyon Euro bütçeyle kurulan Beşiktaş, rakiplerinin önünde şampiyonluğa yürüyor. Sergen Yalçın, şampiyonluk gelirse Beşiktaş tarihine geçecek. Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan ile hem Beşiktaş - Galatasaray derbisini hem Sergen Yalçın'ın oyunculara verdiği mesajları hem de Fatih Terim ile Rasim Kara arasında yaşanan o ilginç rekabeti konuştuk. Fatih Doğan ayrıca Aboubakar ile Beşiktaş arasındaki sözleşme gelişmelerini de Sabah YouTube yayınında açıkladı.
Beşiktaş sezona istediği gibi başlayamadı. Sergen Yalçın, oyunculardan maksimum vererek takımını şampiyonluğun bir numaralı adayı yaptı. Bu hafta da derbi var. Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe puan kaybederse siyah beyazlılar şampiyonluğu Türk Telekom Stadyumu'nda kazanacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
Son yılların en rekabetçi ligi yaşanıyor hem yukarıda hem aşağıda... Seyirci varken iç saha avantajı kıymetliydi pandemi nedeniyle tribünler boş olacak. Ben Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında net favori olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın derbi performansı çok iyi. Trabzonspor maçı dışında mağlubiyeti yok. Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişiyle yendi. Derbilerde Beşiktaş çok odaklanarak oynuyor. Trabzonspor karşısında da mağlup olurken Uğurcan maça damga vurmuştu.
'FATİH TERİM GLADYATÖR GİBİ AMA...'
Derbinin tabi ki sadece Sergen Yalçın tarafı yok bir de Fatih Terim tarafı var. Ben Fatih Hoca'yı 'Gladyatör'e' benzetiyorum. Türk Telekom Stadyumu'nda gladyatör gibi arkasındaki çoşkulu taraftarla rakiplerini bir bir indiriyor. Türkiye'nin en başarılı hocalarının başında geliyor. Fatih Terim'e karşı Türk Telekom Stadyumu'nda kazanmak zor ama seyirci yok.
Seyirci çekilince sanki Fatih Terim arkasındaki itici gücü kaybetti. Rakiplerine üstünlük sağlayan o çoşkulu psikolojisinden uzaklaştı. Tabi ki bu süreçte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor da etkilendi fakat en çok Fatih Terim ve Galatasaray bu süreçten etkilendi.
Taraftar büyük takımların en büyük itici gücü. Fatih Terim de bu itici gücü en iyi kullanan teknik adam. Maçta elini kaldırdığı zaman hakeme, ceza almasını gerektirecek bir şey olmuyordu seyirci direkt olarak hakemi boğuyordu. Büyük bir lider...
Belhanda'yı ıslıkladıkları zaman da Terim araya girdi ve 'Bende' dedi. Taraftarın gücünü arkasına almış Fatih Terim'in karşısına çıkmak kolay değil fakat taraftar olmayınca Galatasaray'ın gücü azaldı. Fatih Terim'in motivasyonu da aynı oradan düştü.
SERGEN YALÇIN'IN DERBİLERDE DAHA MOTİVE OLMA NEDENİ...
Sergen Yalçın şampiyonluğa ve başarıya aç. Tarihe geçmek istiyor. Genç bir teknik adam olarak seviye atlamak istiyor. Kendisi Fatih Terim'in karşısında başarılı olan, Fenerbahçe'nin karşısında şampiyon olan birçok teknik adama karşı üstünlük sağlayacak. Hal böyle olunca Sergen Hoca'nın derbilerde daha motive olduğunu görüyoruz. Bu motivasyon takıma da yansıyor.
Sergen Yalçın'ın hem taraftara hem de oyuncularına verdiği mesaj çok önemli. Rize maçından önce 'Eksikler önemli değil çıkacağız kazanacağız.' dedi. Çıktı ve kazandı. Yine Rize maçından sonra Hatay maçıyla ilgili Ömer Erdoğan'a yanıt verirken 'Cumartesi görelim bakalım neler olacak?' dedi ilk yarı 5-0 bitti. Bu inancın oyunculara geçmeme şansı yok.
BİRAZ FATİH TERİM, BİRAZ MUSTAFA DENİZLİ...
Sergen Yalçın'ın bu çıkışlarında sanki biraz Fatih Terim'i biraz Mustafa Denizli'yi biraz da Şenol Güneş'i görüyoruz. Herkes kendi Fatih Terim'ini arıyor. Galatasaray'ın bir Fatih Terim'i var, efsanedir. Beşiktaş, Rasim Kara ile kaptırdığı şampiyonluğu telafi etmek istiyor. Sergen Hoca ile yeniden bir yükseliş arıyor.
Beşiktaş şampiyon olursa Sergen Yalçın tarihe geçecek. Sergen Yalçın hem oyuncu hem de teknik adam olarak şampiyon olan ilk yerli teknik adam olacak. Daha önce 1981-82 sezonunca Milic, Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştı. Milic, futbolcu olarak da Beşiktaş forması giymişti.
BEŞİKTAŞ'TA PAPAZLAR YOK! TAKIMI KARIŞTIRACAK OYUNCULAR...
Büyük takımlar şampiyonluğa giderken oynamayan bazı oyuncular hocalarına tavır alabiliyor. Beşiktaş'ta bunu da hiç görmüyoruz. Rıdvan, sezona iyi başladı formayı kaptırdı fakat oyuna girdikten sonra golünü atınca çılgınlar gibi sevindi. Çünkü çocukluk hayali Beşiktaş'ta oynamak. Bu da Sergen Hoca'nın büyük bir özelliği.
Beşiktaş'ta takımı karıştıracak 'papaz' dediğimiz tarzda futbolcular yok. Oyuncular takım ruhuna katkı sağlıyor. Birlikte vakit geçiriyorlar, mutlular.
ABOUBAKAR NEDEN OYNAMIYOR? SÖZLEŞME KONUSUNDAKİ İDDİALAR...
Aboubakar bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildi. Galatasaray derbisinde olmayacak. Aboubakar böyle bir karakter değil. Bu iddialar ortaya atıldığında yöneticilere sordum Emre Kocadağ'a Erdal Torunoğulları'na sordum. Aboubakar'ın diz sakatlığı olan ayağı değil diğer ayağında sakatlığı var.
Sözleşmesinin revize edilmesi konusunda beklentileri var ama oynamama durumu bununla ilgili değil. 1.750 bin Euro kazanıyor. Aboubakar'ın sözleşme yapıldığı gün dizdeki durumuna bakarak hiçbir büyük kulüp bu riske girmezdi. Beşiktaş bu riski aldı. Sözleşmeyi de gördüm sakatlanırsa para almayacak, bütün haklar Beşiktaş'ın lehine...
Aboubakar diyor ki: 'Beşiktaş'ta performans göstereceğim, bu dizimle oynarım. Kendimi ispatladım yeni sözleşme için farklı ücret talep ediyorum.'
Aboubakar bu sözleşmenin yenilenmesi için yönetime beklentisini iletti. Kaygılarınızı giderdiğimi umuyorum dedi. Başkan Çebi ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Aboubakar katkı sağladığı için zaten iyileştirme yapacak. Beşiktaş yönetimi buna sıcak ve oyuncuya da bunu söylediler.