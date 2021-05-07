Beşiktaş derbide Galatasaray karşısına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı olan Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'ndan galibiyetle dönmek istiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş - Galatasaray derbisini sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Fatih Terim'i gladyatöre benzeden Doğan, maçların seyircisiz olması nedeniyle Terim'in ve Galatasaray'ın çoşkusunu kaybettiğini ifade etti. Fatih Doğan, çok konuşulan Aboubakar'ın sözleşme problemi hakkında da net bilgiler paylaştı!

40 milyon Euro bütçeyle kurulan Beşiktaş, rakiplerinin önünde şampiyonluğa yürüyor. Sergen Yalçın, şampiyonluk gelirse Beşiktaş tarihine geçecek. Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan ile hem Beşiktaş - Galatasaray derbisini hem Sergen Yalçın'ın oyunculara verdiği mesajları hem de Fatih Terim ile Rasim Kara arasında yaşanan o ilginç rekabeti konuştuk. Fatih Doğan ayrıca Aboubakar ile Beşiktaş arasındaki sözleşme gelişmelerini de Sabah YouTube yayınında açıkladı.

Beşiktaş sezona istediği gibi başlayamadı. Sergen Yalçın, oyunculardan maksimum vererek takımını şampiyonluğun bir numaralı adayı yaptı. Bu hafta da derbi var. Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe puan kaybederse siyah beyazlılar şampiyonluğu Türk Telekom Stadyumu'nda kazanacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?

Son yılların en rekabetçi ligi yaşanıyor hem yukarıda hem aşağıda... Seyirci varken iç saha avantajı kıymetliydi pandemi nedeniyle tribünler boş olacak. Ben Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında net favori olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın derbi performansı çok iyi. Trabzonspor maçı dışında mağlubiyeti yok. Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişiyle yendi. Derbilerde Beşiktaş çok odaklanarak oynuyor. Trabzonspor karşısında da mağlup olurken Uğurcan maça damga vurmuştu.