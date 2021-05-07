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Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:40

'kural hatası var' dedi, maç aldı

İHA
Fenerbahçe 'kural hatası var' dedi, Yaşar Kemal Uğurlu maç aldı

'nin 'kural hatası var' diyerek tekrarını istediği maçının hakemi , MHK tarafından bu hafta - müsabakasına atandı.

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, 'kural hatası' olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 'tekrar' başvurusunda bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi. Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.

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Fenerbahçe 'kural hatası var' dedi, Yaşar Kemal Uğurlu maç aldı
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