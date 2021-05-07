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Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:23 Son Güncelleme: 7.5.2021 10:28

'nin gözü 'de! maçı tekrar edilecek mi?

Fenerbahçe'nin gözü TFF'de! Alanyaspor maçı tekrar edilecek mi?

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçında olduğu gerekçesiyle ’ye başvuru yapan , bugün açıklanması beklenen karara kilitlendi. Sarı-Lacivertliler, maçın 28. dakikasında atılacak penaltıdan itibaren tekrarlanması görüşünde...

Ligin 38. haftasında oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.

MHK konuyla ilgili raporunu TFF yönetime sundu. 0-0 biten mücadeleyle ilgili kararın bugün açıklanması bekleniyor. F.Bahçe maçın penaltıdan itibaren tekrarlanması görüşünde...

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Fenerbahçe'nin gözü TFF'de! Alanyaspor maçı tekrar edilecek mi?
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