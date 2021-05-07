Fenerbahçe'nin gözü TFF'de! Alanyaspor maçı tekrar edilecek mi?

Ligin 38. haftasında oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.
MHK konuyla ilgili raporunu TFF yönetime sundu. 0-0 biten mücadeleyle ilgili kararın bugün açıklanması bekleniyor. F.Bahçe maçın penaltıdan itibaren tekrarlanması görüşünde...