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Giriş Tarihi: 7.5.2021

Sağlı sollu hücum emri

MEHMET ÖZCAN
Sağlı sollu hücum emri

4-2-3-1’den taviz vermeyecek olan , sol kanattan , sağ kanattan da Kerem ile hücumu çeşitlendirecek

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan G.Saray'da Beşiktaş derbisine özel kadroda ve sistemde değişiklik olmayacak. 2-0 kazanılan G.Birliği deplasmanında sergilenen futbolu beğenen Fatih Terim, 4-2-3-1 şeklindeki saha içi dizilişten vazgeçmeyecek. Orta sahanın merkezdeki Taylan-Gedson uyumundan memnun olan deneyimli teknik adam, ileri uçta yine Halil Dervişoğlu'nu kullanacak. Halil'e, 10 numara pozisyonunda Emre Akbaba, soldan Babel ve sağdan Kerem destek verecek. Şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen G.Saray, bir yandan da ikincilik hesapları yapıyor. Fenerbahçe'nin kalan haftalarda mutlaka takılacağını düşünen sarı-kırmızılı takım, 3'te 3'e konsantre oldu.

ÇELEBİ İMZA TOPLUYOR
Sarı-kırmızılı kulüpte şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmen adaylıklarını açıkladı. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz ise aday olmayacağını dün bildirdi. Sarı-kırmızılı camiadan baskı gören eski yöneticilerden Işın Çelebi'nin de adaylık için kolları sıvadığı ve üyelerden imza topladığı bildirildi.

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Sağlı sollu hücum emri
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