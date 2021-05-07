Sağlı sollu hücum emri

4-2-3-1’den taviz vermeyecek olan Fatih Terim, sol kanattan Ryan Babel, sağ kanattan da Kerem ile hücumu çeşitlendirecek
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan G.Saray'da Beşiktaş derbisine özel kadroda ve sistemde değişiklik olmayacak. 2-0 kazanılan G.Birliği deplasmanında sergilenen futbolu beğenen Fatih Terim, 4-2-3-1 şeklindeki saha içi dizilişten vazgeçmeyecek. Orta sahanın merkezdekiTaylan-Gedson uyumundan memnunolan deneyimli teknik adam, ileri uçta yineHalil Dervişoğlu'nu kullanacak. Halil'e, 10 numara pozisyonunda Emre Akbaba, soldan Babel ve sağdan Kerem destek verecek. Şampiyonluk şansını sürdürmek isteyenG.Saray, bir yandan da ikincilik hesaplarıyapıyor. Fenerbahçe'nin kalan haftalarda mutlaka takılacağını düşünen sarı-kırmızılı takım, 3'te 3'e konsantre oldu.
ÇELEBİ İMZA TOPLUYOR
Sarı-kırmızılı kulüpte şu ana kadar Burak Elmas,Metin Öztürk ve EşrefHamamcıoğlu resmen adaylıklarını açıkladı. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz ise aday olmayacağını dün bildirdi. Sarı-kırmızılı camiadan baskı gören eski yöneticilerden Işın Çelebi'nin de adaylık için kolları sıvadığı ve üyelerden imza topladığı bildirildi.