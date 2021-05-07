Sağlı sollu hücum emri

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan G.Saray'da Beşiktaş derbisine özel kadroda ve sistemde değişiklik olmayacak. 2-0 kazanılan G.Birliği deplasmanında sergilenen futbolu beğenen Fatih Terim, 4-2-3-1 şeklindeki saha içi dizilişten vazgeçmeyecek.Halil'e, 10 numara pozisyonunda Emre Akbaba, soldan Babel ve sağdan Kerem destek verecek.Fenerbahçe'nin kalan haftalarda mutlaka takılacağını düşünen sarı-kırmızılı takım, 3'te 3'e konsantre oldu.Sarı-kırmızılı kulüpte şu ana kadarresmen adaylıklarını açıkladı. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz ise aday olmayacağını dün bildirdi. Sarı-kırmızılı camiadan baskı gören eski yöneticilerden'nin de adaylık için kolları sıvadığı ve üyelerden imza topladığı bildirildi.