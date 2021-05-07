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Giriş Tarihi: 7.5.2021 14:15

Uzungöl Müzesi’ni gezdi

AA
Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi

A Milli Takım Teknik Direktörü , ’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl Müzesi’ni gezdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, bir süredir Trabzon'da bulunan Şenol Güneş'in Karadeniz doğal yaşamının çeşitli boyutlarıyla sergilendiği müzeyi ziyaret ettiği ve büyük emek harcanan yapının mutlaka görülmesi yönünde görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

Müze kurucusu Dursun Ali İnan da yaklaşık 30 yıldır topladığı objelerin sergileneceği bir müze kurmanın en büyük hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Çaykara Uzungöl'de yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kurulu Dursun Ali İnan Müzesi üç ana bölümden oluşuyor.

Yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evinde, Dursun Ali İnan'ın otuz yıldır topladığı yöresel, arkeolojik eserler, ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl'ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı gibi farklı özellikleri hakkında yazılı ve görsel içerik yer alıyor.

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Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi
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