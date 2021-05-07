Sevgili Galatasaraylılar aday değilim

20 Ocak 2018'de Dursun Özbek ile girdiği seçim yarışını bin 703 oyla kazanıp G.Saray'ın 37. başkanı olarak koltuğa oturan Mustafa Cengiz,. Kulübün başına geldiğinde UEFA'nın Finansal Fair Play kısıtlamasını aşmamak için büyük çaba sarfeden ve takımın ceza almasını engelleyen Cengiz, 26 Mayıs 2018'de yapılan kongrede 2 bin 525 oy alarak 2. kez seçildi. Başkan, görevde bulunduğu sürede 2 Süper Lig şampiyonluğu zaferi yaşadı.Cengiz dün yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.G.Saray'ın 29 Mayıs'taki seçimi iptal edilirken resmi siteden konuyla ilgili açıklama geldi. İstanbul Valiliği'nin resmi yazısıyla birlikte verilen açıklamada seçimin, pandemi koşullarının durumuna göre devletin izin vereceği en yakın tarihte yapılacağı bildirildi ve haziran ayı işaret edildi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise "Kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapacaktır" ifadesini kullandı. 17 Mayıs'ta yasaklar kalkarsa, G.Saray'ın önünde seçimi gerçekleştirmek için 25 gün bulunuyor. Kulüp tüzüğündeki 33. madde 'Toplantının Duyurulması ve Çağrı' başlığı uygulanacak ve en erken 12-13 Haziran tarihlerinde seçimin yapılacağı açıklanacak.