Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sevgili Galatasaraylılar aday değilim
Giriş Tarihi: 7.5.2021

Sevgili Galatasaraylılar aday değilim

Sevgili Galatasaraylılar aday değilim

Başkanı , dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gerçekleşecek ilk seçimde aday olmayacağını resmen duyurdu

20 Ocak 2018'de Dursun Özbek ile girdiği seçim yarışını bin 703 oyla kazanıp G.Saray'ın 37. başkanı olarak koltuğa oturan Mustafa Cengiz, yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Kulübün başına geldiğinde UEFA'nın Finansal Fair Play kısıtlamasını aşmamak için büyük çaba sarfeden ve takımın ceza almasını engelleyen Cengiz, 26 Mayıs 2018'de yapılan kongrede 2 bin 525 oy alarak 2. kez seçildi. Başkan, görevde bulunduğu sürede 2 Süper Lig şampiyonluğu zaferi yaşadı.

'BU ŞARTLARDA' VURGUSU
Cengiz dün yaptığı açıklamada, "G.Saray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili G.Saray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

SEÇİM 12-13 HAZİRAN'DA!
G.Saray'ın 29 Mayıs'taki seçimi iptal edilirken resmi siteden konuyla ilgili açıklama geldi. İstanbul Valiliği'nin resmi yazısıyla birlikte verilen açıklamada seçimin, pandemi koşullarının durumuna göre devletin izin vereceği en yakın tarihte yapılacağı bildirildi ve haziran ayı işaret edildi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise "Kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapacaktır" ifadesini kullandı. 17 Mayıs'ta yasaklar kalkarsa, G.Saray'ın önünde seçimi gerçekleştirmek için 25 gün bulunuyor. Kulüp tüzüğündeki 33. madde 'Toplantının Duyurulması ve Çağrı' başlığı uygulanacak ve en erken 12-13 Haziran tarihlerinde seçimin yapılacağı açıklanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor, Saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzündeki sıralı ışıklar merak uyandırdı
Son dakika: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi! Adaylığını açıklayabilir...
Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı? Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması
SON DAKİKA | 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredide şartlar belli oldu! İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Elvan, canlı yayında büyüme hedefini açıkladı!
Salgının seyrini değiştirecek hamle! DSÖ'den de açıklama geldi: Bu muazzam bir an...
CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz?
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı
CHP'de bir tecavüz skandalı daha! 16 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgili Galatasaraylılar aday değilim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA