Son dakika: Beşiktaş'ta bir kötü haber de Mensah'tan! Derbi kadrosundan çıkarıldı...

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında dev derbide Galatasaray'a konuk olacak. Kritik maç öncesi Siyah-beyazlılara Bewrnard Mensah'tan kötü haber geldi. Antrenmandaki çalışmada sakatlık geçiren Ganalı orta saha, derbi kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.
Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Kevin Nkoudou, Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah Galatasaray derbisi kadrosunda yer almadı.