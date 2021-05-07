Son dakika: Fenerbahçe'nin kamp kafilesi açıklandı! Serdar Aziz ve Samatta kadroya alınmadı

Son dakika... Süper Lig'in 40. haftasında tüm maçlar 8 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da oynanacak. Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk iddiasını devam ettirmek için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.