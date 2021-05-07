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Giriş Tarihi: 7.5.2021 16:34 Son Güncelleme: 7.5.2021 16:40

Son dakika: 'nin kamp kafilesi açıklandı! ve kadroya alınmadı

Son dakika: Fenerbahçe'nin kamp kafilesi açıklandı! Serdar Aziz ve Samatta kadroya alınmadı

Son dakika.. 'in 40. haftasında , deplasman Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olan sarı-lacivertlilerin Ankara kafilesi belli oldu. ve kadroda yer almazken, 16 yaşındaki ilk kez kafileye dahil edildi.

Son dakika... Süper Lig'in 40. haftasında tüm maçlar 8 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da oynanacak. Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk iddiasını devam ettirmek için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Ankara kafilesinde yer alan futbolcular açıklanırken, Samatta ve Serdar Aziz'in kafilede yer almaması dikkat çekti. Serdar Aziz geçen hafta oynamamış, Emre Belözoğlu ise oyuncunun sakatlığı olduğunu ifade etmişti. Deneyimli stoperin 2 hafta önce Instagram hesabını kapattığı ifade edilmişti. Bugün Serdar Aziz'in kadroya alınmaması ise kafaları karıştırdı.

Serdar Aziz ve Samatta'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almayan diğer isimler ise; Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Nazım Sangare.

Öte yandan Fenerbahçe'nin genç yıldız adaylarından biri olan Arda Güler, ilk kez kafileye dahil edildi. 16 yaşındaki futbolcuyu Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği ifade ediliyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin kamp kafilesi açıklandı! Serdar Aziz ve Samatta kadroya alınmadı
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