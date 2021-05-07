Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...
Giriş Tarihi: 7.5.2021 06:39 Son Güncelleme: 7.5.2021 07:08

: - derbisi öncesi çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Meğer ve ...

TANER KARAMAN
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

haberi: Türkiye nefesini tuttu, - derbisini bekliyor. 'de şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde belirleyecek sezonun son derbisi öncesi Galatasaray ve Beşiktaş cephesinden çarpıcı tablolar ortaya çıktı. ve o istatistiklerde ligin zirvesine yerleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ligin zirvesinde oynanacak olan - maçını Sarı-Kırmızılılar kazanıp zirveye tutunmanın peşinde koşarken, ligin yerden ikili mücadele başarı yüzdesi en iyi takımı olarak öne çıkıyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

Lider Kartal ise mutlu sonu garantilemenin hesaplarını yaparken, en büyük kozu havadan girdiği ikili mücadelelerde yüzde olarak ligin en iyi takımı olması. Aslan penaltılarına, ise kaleci Ersin'e güveniyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN BAŞA BAŞ

'de bu sezon ve 'ın kulübede olduğu maçlarda puan ortalamaları incelendiğinde iki teknik adamın da neredeyse aynı puan ortalamasına sahip olduğu görülüyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

Aslan, Terim'in cezasız olduğu 32 maçta 2.19 puan ortalamasına ulaşırken, Siyah-Beyazlılar ise Yalçın'ın kulübede yer aldığı 34 karşılaşmada 2.18 ortalama yakaladı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

CİMBOM BEYAZ NOKTADAN ACIMIYOR

Şu ana kadar oynanan mücadeleler içerisinde ligin en fazla penaltı kazanan ve bu penaltıları gole çeviren ekibi oldu.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

Sarı-Kırmızılı takıma toplamda 12 penaltı çalınırken, bu penaltıların hepsini gole çevirmeyi başardı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

Buna karşın 'a ise 9 penaltı düdüğü çalındı, Siyah-Beyazlılar bu penaltıların 7'sini ağlarla buluşturdu.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

GALATASARAY İSTİKRARI BULAMADI

Kadro istikrarını bir türlü yakalayamayan G.Saray'ın derbi kadrosunda da yine geçtiğimiz haftalara göre farklılık olması bekleniyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

Sarı-Kırmızılılarda geride kalan haftalarda 35 farklı futbolcu forma şansı bulurken, bu sayı ile ligin en fazla oyuncu oynatan 3. takımı oldu. Bu değer 'ta ise 29'da kaldı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

KALEDE ERSİN DESTANOĞLU LİGİN EN İYİSİ

Attığı goller ile dikkat çeken 'ta son haftaların öne çıkan bir başka ismi ise kaleci Ersin Destanoğlu oldu.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

Genç kaleci, 32 maçın 13'ünü gol yemeden bitirirken, bu alanda Uğurcan Çakır ile birlikte ligin en iyisi oldu. kalecisi Fernando Muslera ise 19 maçın 9'unu golsüz bitirmeyi başardı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

SARI-KIRMIZILILAR YERDE RAKİP TANIMIYOR!

Ekiplerin saha içi performans değerlerinde dikkat çeken nokta ise 'ın yerden ikili mücadele kazanma değerlerinde, 'ın ise havadan girdiği ikili mücadelelerde ligin en iyisi olması.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı tablo! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...

Sarı-kırmızılı takım geride kalan haftalarda girdiği ikili mücadelelerin yüzde 53.2'sini kazanarak en iyisi olurken, ise yüzde 56.9'luk hava topu kazanma değeriyle ligin zirvesine yerleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor, Saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzündeki sıralı ışıklar merak uyandırdı
Son dakika: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi! Adaylığını açıklayabilir...
Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı? Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması
SON DAKİKA | 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredide şartlar belli oldu! İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Elvan, canlı yayında büyüme hedefini açıkladı!
Salgının seyrini değiştirecek hamle! DSÖ'den de açıklama geldi: Bu muazzam bir an...
CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz?
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı
CHP'de bir tecavüz skandalı daha! 16 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Meğer Sergen Yalçın ve Fatih Terim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA