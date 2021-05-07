FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN BAŞA BAŞ



Süper Lig'de bu sezon Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın kulübede olduğu maçlarda puan ortalamaları incelendiğinde iki teknik adamın da neredeyse aynı puan ortalamasına sahip olduğu görülüyor.