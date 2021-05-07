Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! MHK'dan beklenen atama...
Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:00 Son Güncelleme: 7.5.2021 10:26

: Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! MHK'dan beklenen atama...

Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! MHK'dan beklenen atama...

haberi... Süper Lig'in 40. haftasında tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri de belli oldu. Haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan - Beşiktaş derbisini yönetecek! Diğer karşılaşmaların hakemleri de açıklandı!

Bir yanda şampiyonluk yarışı bir yandan da kümede kalma savaşı devam ediyor. Lider Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise başkentte Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. TFF, 40. haftanın hakemlerini açıkladı. Buna göre Galatasasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının hakemi ise Fırat Aydınus oldu.

SON DAKİKA: DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR!

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Kamuoyunda beklendiği gibi derbiye Cüneyt Çakır atandı. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde VAR hakeminin kim olacağı ise maç günü belli olacak.

İŞTE 40. HAFTANIN HAKEMLERİ!

ERZURUMSPOR – KASIMPAŞA: HALİL UMUT MELER

ANKARAGÜCÜ – FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS

SİVASSPOR – BAŞAKŞEHİR: ALİ PALABIYIK

KAYSERİSPOR – GAZİANTEP FK: ÜMİT ÖZTÜRK

ÇAYKUR RİZESPOR – YENİ MALATYASPOR: YAŞAR KEMAL UĞURLU

HATAYSPOR – DENİZLİSPOR: ERKAN ÖZDAMAR

KARAGÜMRÜK – GENÇLERBİRLİĞİ: ÖZGÜR YANKAYA

GÖZTEPE – KONYASPOR: ARDA KARDEŞLER

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR: ABDULKADİR BİTİGEN

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Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! MHK'dan beklenen atama...
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