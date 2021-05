Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! MHK'dan beklenen atama...

Bir yanda şampiyonluk yarışı bir yandan da kümede kalma savaşı devam ediyor. Lider Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise başkentte Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. TFF, 40. haftanın hakemlerini açıkladı. Buna göre Galatasasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının hakemi ise Fırat Aydınus oldu.

SON DAKİKA: DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR!

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Kamuoyunda beklendiği gibi derbiye Cüneyt Çakır atandı. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde VAR hakeminin kim olacağı ise maç günü belli olacak.

İŞTE 40. HAFTANIN HAKEMLERİ!

ERZURUMSPOR – KASIMPAŞA: HALİL UMUT MELER

ANKARAGÜCÜ – FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS

SİVASSPOR – BAŞAKŞEHİR: ALİ PALABIYIK

KAYSERİSPOR – GAZİANTEP FK: ÜMİT ÖZTÜRK

ÇAYKUR RİZESPOR – YENİ MALATYASPOR: YAŞAR KEMAL UĞURLU

HATAYSPOR – DENİZLİSPOR: ERKAN ÖZDAMAR

KARAGÜMRÜK – GENÇLERBİRLİĞİ: ÖZGÜR YANKAYA

GÖZTEPE – KONYASPOR: ARDA KARDEŞLER

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR: ABDULKADİR BİTİGEN