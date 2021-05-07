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Giriş Tarihi: 7.5.2021 12:10

TT Stadı'nda yılın maçı! G.Saray'ın konuğu

AA
TT Stadı'nda yılın maçı! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş

'in 40. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Ligin düğümünün çözülebileceği zorlu derbide sarı-kırmızılı takımın puan kaybetmeye tahammülü yok. Cimbom kazanamazsa lige havlu atacak, Kartal ise 3 puan alması durumunda 'nin olası puan kaybıyla şampiyonluğu ilan edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ DERBİDE ŞAMPİYON OLABİLİR

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.

Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

ABOUBAKAR VE NKOUDOU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisi öncesi Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin Nkoudou'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Bir süredir sakatlığı devam eden Aboubakar kendi programı dahilinde çalışsa da derbide forma giymesi halinde sakatlığının nüksetmesi ihtimali teknik heyeti düşündürüyor. Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Nkoudou'nun ise son antrenmandan sonra yapılacak değerlendirmeyle yarın forma giyip giymeyeceği belli olacak.

Siyah-beyazlı ekipte bu iki futbolcunun yanı sıra Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in sakatlığı devam ediyor.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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TT Stadı'nda yılın maçı! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş
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