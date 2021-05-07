TT Stadı'nda yılın maçı! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş

ABOUBAKAR VE NKOUDOU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisi öncesi Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin Nkoudou'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Bir süredir sakatlığı devam eden Aboubakar kendi programı dahilinde çalışsa da derbide forma giymesi halinde sakatlığının nüksetmesi ihtimali teknik heyeti düşündürüyor. Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Nkoudou'nun ise son antrenmandan sonra yapılacak değerlendirmeyle yarın forma giyip giymeyeceği belli olacak.

Siyah-beyazlı ekipte bu iki futbolcunun yanı sıra Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in sakatlığı devam ediyor.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.