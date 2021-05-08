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Giriş Tarihi: 8.5.2021

Böyle çirkeflik olmaz!

Böyle çirkeflik olmaz!

Devler Ligi finalini İstanbul’dan aldırmak için İngilizler çirkin oyunlara başvuruyor. Ada hükümeti Türkiye’yi ‘yüksek riskli’ ülkeler arasında gösterirken, baskılara boyun eğmeyeceğini bildirdi

Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da Manchester City ve Chelsea'nin boy gösterecek olmasının ardından İngiliz lobisi çirkin ayak oyunlarına başladı. Bazı milletvekillerinin de içinde bulunduğu lobiler, siyaseti ve kulüpleri de alet ederek finalin İstanbul'dan alınması için baskı yapıyor. İngiltere, dün Türkiye'yi seyahat edilmesi yüksek riskli ülkeler arasına ekleyerek UEFA'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Chelsea ve Manchester City taraftarları Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gitmemeli" dedi. Aston Villa da, maçın kendi sahalarında oynanması için başvuruda bulundu. Ancak bütün baskılara rağmen geri adım atmayan UEFA, finalin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağının garantisini verdi.

İSTANBUL'DA DEV ZİRVE
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'taki dev maç için hazırlıklar sürüyor. M.City ve Chelsea'nin yöneticileri dün İstanbul'a gelerek statta incelemelerde bulundu. TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile UEFA proje lideri Didier Andrist'in de katıldığı toplantıda güvenlik, takımların İstanbul'a geliş-gidişi, idman alanları, Kovid-19 tedbirleri görüşüldü.

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