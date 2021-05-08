Böyle çirkeflik olmaz!

Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da Manchester City ve Chelsea'nin boy gösterecek olmasının ardından İngiliz lobisi çirkin ayak oyunlarına başladı.İngiltere, dün Türkiye'yi seyahat edilmesi yüksek riskli ülkeler arasına ekleyerek UEFA'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Chelsea ve Manchester City taraftarları Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gitmemeli" dedi. Aston Villa da, maçın kendi sahalarında oynanması için başvuruda bulundu.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'taki dev maç için hazırlıklar sürüyor. M.City ve Chelsea'nin yöneticileri dün İstanbul'a gelerek statta incelemelerde bulundu. TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile UEFA proje lideri Didier Andrist'in de katıldığı toplantıda güvenlik, takımların İstanbul'a geliş-gidişi, idman alanları, Kovid-19 tedbirleri görüşüldü.