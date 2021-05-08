Burak Yılmaz’dan sevgilerle

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor. Kral, lider Lille'in Lens ile oynadığı maçta da şovunu yaptı ve 2 golle yıldızlaştı. 35 yaşındaki oyuncu, henüz60'ta da Jonathan David sahneye çıktı ve Lille, karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 79'a yükseltti. 1 maç eksiğiyle Lille'in 4 puan gerisinde olan Paris Saint-Germain ise yarın Rennes deplasmanına konuk olacak.Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden 35+ yaşındaki oyuncular arasında Burak Yılmaz'dan (15) daha fazla gol atan tek isim Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo (27).