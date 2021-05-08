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Giriş Tarihi: 8.5.2021

’dan sevgilerle

Burak Yılmaz’dan sevgilerle
Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor. Kral, lider Lille'in Lens ile oynadığı maçta da şovunu yaptı ve 2 golle yıldızlaştı. 35 yaşındaki oyuncu, henüz 4. dakikada penaltıdan ağları sarsarken 40'ta ise ceza sahası dışından müthiş bir füze göndererek fileleri havalandırdı. 60'ta da Jonathan David sahneye çıktı ve Lille, karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 79'a yükseltti. 1 maç eksiğiyle Lille'in 4 puan gerisinde olan Paris Saint-Germain ise yarın Rennes deplasmanına konuk olacak. Lille, ligin son iki mücadelesinde sahasında Saint-Etienne ve deplasmanda Angers ile oynayacak.

TEK RAKİBİ RONALDO
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden 35+ yaşındaki oyuncular arasında Burak Yılmaz'dan (15) daha fazla gol atan tek isim Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo (27).

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Burak Yılmaz’dan sevgilerle
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