Dev maçın sonunda flaş açıklama! "Hakem maçın sonucuna direkt etki etti..."

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Kocadağ, Galatasaray'a karşı istedikleri sonucu alamadıklarını söylerken, "Bu akşam istediğimiz sonucu alamadık. Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var. Bizimde eksiklerimizin olduğu bir gündü. Bu maça çıkmadan önce 4 puana ihtiyacımız vardı. Çok büyük avantajımız vardı. Büyük avantajımız devam ediyor. Son 2 maç. Beşiktaş herkese ve her şeye rağmen, planlara karşı ve her şeyi yıka yıka bugünlere geldi. Kalan 2 maçta çok değerli rakiplerle oynayacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluğu alacağız. Buna eminim" dedi.