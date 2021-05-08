Son dakika: Mucize galibiyet sonrası Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: "Fenerbahçe çok yalnız bırakıldı..."

"İLK YARI ANKARAGÜCÜ, İKİNCİ YARI BİZ 3-4 GOL ATABİLİRDİK"

Ali Koç: "Biz sezon başından beri takımımıza inandık. Zamanı geldi kötü futbol oynadık. Zamanı geldi iyi futbol oynadık. Devam edeceğiz. Gelişmeler ne gösterir bilmiyorum."

Ali Koç: "İlk yarı Ankaragücü, ikinci yarı ise biz 3-4 gol atabilirdik"

Ali Koç: "Trajikomik olaylar yaşanıyor. Ali Koç diye bir hakem varmış. Federasyondaki arkadaşlar isimlere baksa en yoğun isimlerden birinin Ali Koç olduğunu görür. Bu hakem bizim U-19 maçımıza atanıyor, birileri bu konuda TFF başkanına serzenişte bulunuyor."

Son dakika: Fenerbahçe son saniyelerde galibiyete uzandı! Golcü sahneye çıktı!

Son dakika: Fatih Terim'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! "Bazı şeyler için üzülüyorum..."