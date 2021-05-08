Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mucize galibiyet sonrası Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: "Fenerbahçe çok yalnız bırakıldı..."
Giriş Tarihi: 8.5.2021 23:12 Son Güncelleme: 8.5.2021 23:34

Son dakika: Mucize galibiyet sonrası 'ndan flaş açıklama: " çok yalnız bırakıldı..."

Son dakika: Mucize galibiyet sonrası Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Fenerbahçe çok yalnız bırakıldı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe zorlu deplasmanında 90+5. dakikada 'nın attığı golle 2-1 sahadan galip ayrıldı. Maç sonunda büyük coşku yaşayan , "Ben hayatta tesadüfe inanmadım. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip eyledi. Bundan her zaman gurur duydum." açıklamasını yaptı. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...

Süper Lig'de 40. hafta maçaında Fenerbahçe altın değerinde çok kritik bir 3 puan aldı. 1-0 geriye düştüğü maçı son saniyelerde bulduğu golle 2-1 kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Galatasaray'a mağlup olmasından sonra puan farkını 2'ye düşürdü. Son dakikada gelen gol sonrası büyük coşku yaşayan Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE KRİTİK 3 PUANIN SAHİBİ OLDU

Fenerbahçe alınan bu kritik galibiyet sonrası puanını 79'a çıkardı. Diğer yandan Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray da puanını 78'e çıkard. Beşiktaş'ın puanı ise 81'de kaldı. Salı günü 3 takım da çok kritik maçlar oynayacak.

EMRE BELÖZOĞLU: "F.BAHÇE ÇOK YALNIZ BIRAKILDI"

Emre Belözoğlu: "Ben hayatta tesadüfe inanmadım. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip eyledi. Bundan her zaman gurur duydum."

"F.BAHÇE'NİN YOLU AÇIK OLACAKTIR"

Emre Belözoğlu: "Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacaktır. Buna inanıyoruz. Çok mutluyum. Bugün bizden duasını esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan etmek istiyorum."

Emre Belözoğlu: "Oyuna hiç beklemediğim bir başlangıç yaptık. Oyunun ikinci yarısı tamamen bambaşka. Fenerbahçe formasına yakışır bir futbolcu grubu vardı. Oyuncularım çok inandılar. Bugün birçok duyguyu yaşadık."

"İLK YARI ANKARAGÜCÜ, İKİNCİ YARI BİZ 3-4 GOL ATABİLİRDİK"

Ali Koç: "Biz sezon başından beri takımımıza inandık. Zamanı geldi kötü futbol oynadık. Zamanı geldi iyi futbol oynadık. Devam edeceğiz. Gelişmeler ne gösterir bilmiyorum."

Ali Koç: "İlk yarı Ankaragücü, ikinci yarı ise biz 3-4 gol atabilirdik"

Ali Koç: "Trajikomik olaylar yaşanıyor. Ali Koç diye bir hakem varmış. Federasyondaki arkadaşlar isimlere baksa en yoğun isimlerden birinin Ali Koç olduğunu görür. Bu hakem bizim U-19 maçımıza atanıyor, birileri bu konuda TFF başkanına serzenişte bulunuyor."

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Son dakika: Mucize galibiyet sonrası Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: "Fenerbahçe çok yalnız bırakıldı..."
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