Fenerbahçe için David Luiz iddiası! Transferde Mesut Özil vurgusu

HAFTALIĞI 140 BİN EURO

Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Londra ekibiyle bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti. Arsenal'de haftalık 140 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 400 bin TL) kazanan Luiz'in Fenerbahçe'ye gelirken hangi ekonomik şartları isteyeceği ise merak konusu... Ancak sarı- lacivertliler Mesut'u 550 bin Euro imza parasıyla alıp, sponsorlarla transferi bitirmişti.