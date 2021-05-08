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Giriş Tarihi: 8.5.2021 10:05 Son Güncelleme: 8.5.2021 10:29

için iddiası! Transferde vurgusu

Fenerbahçe için David Luiz iddiası! Transferde Mesut Özil vurgusu

İngiliz basınından, taraftarını heyecanlandıran bir transfer iddiası geldi.  Haberde Brezilyalı futbolcunun eski takım arkadaşı 'in Fenerbahçe'de forma giymesinin, Sarı-Lacivertlilerin elini güçlendirdiğinden de bahsedildi.

Fenerbahçe'nin Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz'i kadrosuna katmayı hedeflediği, yarışta en ciddi rakibin Portekiz temsilcisi Benfica olduğu belirtildi. Haberde Brezilyalı futbolcunun eski takım arkadaşı Mesut Özil'in F.Bahçe'de forma giymesinin, Sarı-Lacivertlilerin elini güçlendirdiğinden de bahsedildi.

HAFTALIĞI 140 BİN EURO
Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Londra ekibiyle bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti. Arsenal'de haftalık 140 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 400 bin TL) kazanan Luiz'in Fenerbahçe'ye gelirken hangi ekonomik şartları isteyeceği ise merak konusu... Ancak sarı- lacivertliler Mesut'u 550 bin Euro imza parasıyla alıp, sponsorlarla transferi bitirmişti.

DAVID LUIZ KİMDİR?
Benfica, Chelsea ve PSG gibi takımların formasını giyen David Luiz 2019'da Arsenal'e imza attı. Kariyeri boyunca 540 lig maçında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 36 gol-26 asistle oynadı. Brezilya Milli Takım formasını da 56 kez sırtına geçirirken, 3 golle skora katkı verdi.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TAKIMA UYARI
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kulağı da Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak. A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Ankara yolculuğu öncesi, son vuruş uyarısı yaptı.

Erzurumspor maçının son anlarında kaçan gollere sinirlenip soyunma odasına giden Belözoğlu, takıma hitaben "Son vuruşlarda ciddiyet istiyorum. Belki takım olarak ligin en çok pozisyona giren takımıyız. Ancak final pasları ve son vuruşlarda çok sıkıntılıyız. Bu noktada herkesten konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN OYNARSA MERT KULÜBEYE

Bu arada Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Başkent'e gitti. Arka adalesinde ağrı olan Serdar Aziz, sırtında sorun olan Sinan ve beli ağrıyan Samatta kadroda yer almadı. Cezası biten Gökhan'ın 11'e dönüp dönmeyeceği belirsiz. Ozan Tufan'ın sağ bekte devam etmesi ilk ihtimal. Gökhan 11'e alınırsa, Mert Hakan kulübeye çekilip Ozan orta sahaya geçecek

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Fenerbahçe için David Luiz iddiası! Transferde Mesut Özil vurgusu
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