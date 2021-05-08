Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de kritik haftanın VAR hakemleri belli oldu. Buna göre Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR koltunda ise Ceyhun Sesigüzel olacak.
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Derbinin VAR'ı ise Mete Kalkavan oldu. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev alacak.
İlk yarıdaki derbiyi de yine Cüneyt Çakır yönetmiş ve Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Diagne, tartışılan bir pozisyon sonrası kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halis Özkahya - AVAR: Kemal Yılmaz
Hatayspor - Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu - AVAR: Adem Cinek
Karagümrük - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy - AVAR: Oğuzhan Uğurlu
Trabzonspor - Antalyaspor: Özgüç Türkalp - AVAR: Serkan Ok
Göztepe - Konyaspor: Suat Arslanboğa - AVAR: Yakup Özhan
Erzurumspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük - AVAR: Erkan Engin
Sivasspor - Başakşehir: Ali Şansalan - AVAR: Kerem Ersoy
Kayserispor - Gaziantep: Serkan Tokat - AVAR: Çağdaş Altay
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler - AVAR: İbrahim Çağlar Uyarcan
KÜMEDE KALMA SAVAŞI
Süper Lig'de küme düşme hattı adeta yangın yeri. Denizlispor'un geçen hafta küme düşmesi kesinleşmişti. Denizlispor dışında 3 takım daha lige veda edecek. Bu 3 takımın ikisi ise bu akşam belli olabilir. Başkent ekibi Gençlerbirliği ile Erzurumspor bu akşam oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim'den sürpriz hamle! Falcao ve Henry Onyekuru... Hangi takımlar Süper Lig'e veda edecek? İşte tüm ihtimaller