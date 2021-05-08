Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Derbinin VAR'ı ise Mete Kalkavan oldu. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev alacak.

İlk yarıdaki derbiyi de yine Cüneyt Çakır yönetmiş ve Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Diagne, tartışılan bir pozisyon sonrası kırmızı kartla oyundan atılmıştı.