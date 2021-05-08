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Giriş Tarihi: 8.5.2021 14:45 Son Güncelleme: 8.5.2021 15:15

- derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

'de ligin en kritik maçı olan - derbisinin VAR hakemi açıklandı. Kritik derbinin VAR hakemi oldu. Zorlu maçı ise yönetecek. Ligin ilk yarısındaki derbiyi de yine Cüneyt Çakır yönetmiş ve Beşiktaş o maçı 2-0 kazanmıştı.

Süper Lig'de kritik haftanın VAR hakemleri belli oldu. Buna göre Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR koltunda ise Ceyhun Sesigüzel olacak.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Derbinin VAR'ı ise Mete Kalkavan oldu. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev alacak.

İlk yarıdaki derbiyi de yine Cüneyt Çakır yönetmiş ve Beşiktaş Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Diagne, tartışılan bir pozisyon sonrası kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halis Özkahya - AVAR: Kemal Yılmaz

Hatayspor - Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu - AVAR: Adem Cinek

Karagümrük - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy - AVAR: Oğuzhan Uğurlu

Trabzonspor - Antalyaspor: Özgüç Türkalp - AVAR: Serkan Ok

Göztepe - Konyaspor: Suat Arslanboğa - AVAR: Yakup Özhan

Erzurumspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük - AVAR: Erkan Engin

Sivasspor - Başakşehir: Ali Şansalan - AVAR: Kerem Ersoy

Kayserispor - Gaziantep: Serkan Tokat - AVAR: Çağdaş Altay

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler - AVAR: İbrahim Çağlar Uyarcan

KÜMEDE KALMA SAVAŞI

Süper Lig'de küme düşme hattı adeta yangın yeri. Denizlispor'un geçen hafta küme düşmesi kesinleşmişti. Denizlispor dışında 3 takım daha lige veda edecek. Bu 3 takımın ikisi ise bu akşam belli olabilir. Başkent ekibi Gençlerbirliği ile Erzurumspor bu akşam oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
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