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Giriş Tarihi: 8.5.2021 22:50

Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı yarış kızıştı! İşte ...

Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı yarış kızıştı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar...

’de bu akşam 38. hafta maçları oynandı. Nefesleri kesen Galatasaray Beşiktaş derbisine Galatasaray 3-1’lik skorla kazanırken, Fenerbahçe ise uzatmalarda bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Süper Lig’deki son durum futbolseverlerin gündemine oturdu. İşte Spor Toto Süper Lig puan durumu ve Süper Lig’de kalan maçlar…

Spor Toto Süper Lig'de 40. Hafta heyecanı oynanan 10 maçla birlikte sona erdi. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla geçerken, Fenerbahçe ise Ankaragücü deplasmanında uzatmalarda bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı. Zirve yarışı iyice kızışırken, Süper Lig'de kalan maçlar merak konusu oldu. İşte Spor Toto Süper Lig puan durumu ve Süper Lig'de kalan maçlar…

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!

DENİZLİSPOR (DEPLASMAN)

KAYSERİSPOR

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

SİVASSPOR

KAYSERİSPOR (DEPLASMAN)

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

KARAGÜMRÜK

GÖZTEPE (DEPLASMAN)

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Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı yarış kızıştı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar...
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