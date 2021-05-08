Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı yarış kızıştı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar...

Spor Toto Süper Lig'de 40. Hafta heyecanı oynanan 10 maçla birlikte sona erdi. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla geçerken, Fenerbahçe ise Ankaragücü deplasmanında uzatmalarda bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı. Zirve yarışı iyice kızışırken, Süper Lig'de kalan maçlar merak konusu oldu. İşte Spor Toto Süper Lig puan durumu ve Süper Lig'de kalan maçlar…
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!
DENİZLİSPOR (DEPLASMAN)
KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
SİVASSPOR
KAYSERİSPOR (DEPLASMAN)
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
KARAGÜMRÜK
GÖZTEPE (DEPLASMAN)