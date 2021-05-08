Hangi takımlar Süper Lig'e veda edecek? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'de küme düşme hattı adeta yangın yeri. Denizlispor'un geçen hafta küme düşmesi kesinleşmişti. Denizlispor dışında 3 takım daha lige veda edecek. Bu 3 takımın ikisi ise bu akşam belli olabilir. Başkent ekibi Gençlerbirliği ile Erzurumspor bu akşam oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.