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Giriş Tarihi: 8.5.2021 14:30

Hangi takımlar 'e veda edecek? İşte tüm ihtimaller

Hangi takımlar Süper Lig'e veda edecek? İşte tüm ihtimaller

'in 40. haftasında son derece kritik maçlar oynanacak. Şampiyonluk yarışı kadar düşme hattındaki mücadele de nefesleri kesiyor. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e veda eden ilk takım olmuştu. Bugün ise ve 'nin alınacak skorlara göre küme düşme ihtimalleri bulunuyor. Tüm maçlar saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de küme düşme hattı adeta yangın yeri. Denizlispor'un geçen hafta küme düşmesi kesinleşmişti. Denizlispor dışında 3 takım daha lige veda edecek. Bu 3 takımın ikisi ise bu akşam belli olabilir. Başkent ekibi Gençlerbirliği ile Erzurumspor bu akşam oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. 35 puanla 20. sıradaki G.Birliği, Karagümrük'e yenilirse Malatya'nın en az 1, Kasımpaşa ve Kayseri'nin 3 puan alması, Başkent ekibinin düşüşü anlamına geliyor. Bunun dışındaki sonuçlarda kalma ümitlerini son iki maça taşıyacak.

BB ERZURUM - KASIMPAŞA
Kazım Karabekir Stadı'nda 20.30'da Halil Umut Meler'in düdüğü ile başlayacak maçta Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Erzurumspor yenilir, Kayseri ya da Ankaragücü 3 puan alırsa mavi-beyazlıların düşmesi kesinleşecek. 37 puanlı 19'uncu Dadaş ve 40 puanla 16. sırada yer alan Kasımpaşa kazanıp umutlarını korumak amacında.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK
Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin başlama saati 20.30... Son iki maçından 4 puan çıkaran ve 39 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi ekip, 54 puanla 8. durumdaki Gaziantep'i yenip son iki hafta Başakşehir ve F.Bahçe mücadelelerinde korkulu rüya görmek istemiyor.

ÇAYKUR RİZE - YENİ MALATYA
Saat 20.30'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. 45 puanla 12. sırada yer alan Rize, rakibine göre rahat. 41 puanlı Malatya kazanamasa da puan alıp, alt sıralarla arasındaki farkı açmak istiyor. Malatya'da 6 oyuncu sarı kart tehlikesiyle karşı karşıya.

DG SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR
Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Başakşehir son 4 haftada aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlikle rahatlamış görülüyor. 43 puan ve averajla 14. sırada yer alan Süper Lig'in son şampiyonu, 16 haftadır yenilmeyen rakibinden puan alıp son iki haftaya rahat girmek istiyor.

GÖZTEPE - İ.H KONYASPOR
Süper Lig'in 40. haftasında rahat giren iki takımdan Göztepe 51 puanla 9. sırada yer alırken, Konyaspor'un ise 45 puanı bulunuyor. Saat 20.30'da başlayacak ve Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

ATAKAŞ HATAY - YUKATEL DENİZLİ
Süper Lig'in 40. haftasında Hatayspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Denizlispor geçtiğimiz hafta ligden düşen ilk takım olmuştu. Ev sahibi ise 57 puanla 7. durumda bulunuyor. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Erkan Özdamar.

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Hangi takımlar Süper Lig'e veda edecek? İşte tüm ihtimaller
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