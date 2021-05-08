Manchester City şampiyonluk için sahada! Rakip Chelsea

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City sahadan galibiyetle ayrılması durumunda 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Tuchel'in öğrencileri ise Premier Lig'i ilk 4'te bitirerek gelecek sezon için Devler Ligi biletini cebine koymayı planlıyor.