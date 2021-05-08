Manchester City şampiyonluk için sahada! Rakip Chelsea

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında, Şampiyonlar Ligi'nin iki finalisti karşı karşıya geliyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City sahadan galibiyetle ayrılması durumunda 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Tuchel'in öğrencileri ise Premier Lig'i ilk 4'te bitirerek gelecek sezon için Devler Ligi biletini cebine koymayı planlıyor.
Saat 19.30'da başlayan müsabaka Etihad Stadyumu'nda oynanıyor. Maçta deneyimli hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.
İLK 11'LER...
Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Rodri, Torres, Sterling, Agüero, Jesus.
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, James, Kante, Gilmour, Alonso, Ziyech, Pulusic, Werner.
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