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Giriş Tarihi: 8.5.2021 19:05 Son Güncelleme: 8.5.2021 19:32

şampiyonluk için sahada! Rakip

Manchester City şampiyonluk için sahada! Rakip Chelsea

İngiltere 'in 35. haftasında lider sahasında 'yi konuk ediyor. 'nın öğrencileri kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Chelsea ise ilk 4'e girebilmek için 3 puan peşinde. Manchester City - Chelsea müsabakasının canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında, Şampiyonlar Ligi'nin iki finalisti karşı karşıya geliyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City sahadan galibiyetle ayrılması durumunda 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Tuchel'in öğrencileri ise Premier Lig'i ilk 4'te bitirerek gelecek sezon için Devler Ligi biletini cebine koymayı planlıyor.

Saat 19.30'da başlayan müsabaka Etihad Stadyumu'nda oynanıyor. Maçta deneyimli hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.

İLK 11'LER...

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Rodri, Torres, Sterling, Agüero, Jesus.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, James, Kante, Gilmour, Alonso, Ziyech, Pulusic, Werner.

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Manchester City şampiyonluk için sahada! Rakip Chelsea
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