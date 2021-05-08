Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Derbiye penaltılar ve VAR kararları damga vurdu! Cüneyt Çakır'a yoğun itiraz...
Giriş Tarihi: 8.5.2021 21:32 Son Güncelleme: 8.5.2021 21:43

Son dakika: Derbiye penaltılar ve VAR kararları damga vurdu! 'a yoğun itiraz...

Son dakika: Derbiye penaltılar ve VAR kararları damga vurdu! Cüneyt Çakır'a yoğun itiraz...

Son dakika haberi… ’in 40. haftasında , kendi evinde ’ı ağırlıyor. Şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen dev derbi, oldukça ateşli ve heyecanlı başladı. Kazanması halinde zirveyle olan puan farkını 3’e indirecek olan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş’a kaybetmesi halinde de şampiyonluk şansını kaybedecekti. İlk yarısında birçok tartışmalı karar ve pozisyonların olduğu karşılaşmada, şu ana kadar toplamda 3 gol oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, Türk Telekom Stadyumu'nda, Cüneyt Çakır yönetiminde başladı. Derbiye, tecrübeli oyuncularını tercih ederek çıkan Fatih Terim, Falcao, Babel, Onyekuru, Yedlin ve Saracchi gibi bir süredir forma giyen oyuncularını ilk 11'e aldı. 6 eksikli Beşiktaş ise alışılagelmiş ilk 11'iyle sahaya çıktı.

İLK DAKİKALARDA İPTAL EDİLEN GOL!

Galibiyet için sahaya çıkan iki takımda oldukça maça oldukça hızlı başladı. Henüz ilk dakikalarda Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşuyla takımını öne geçiren Welinton'un golü, ofsayt kararı sonrasında iptal edildi.

İptal edilen gol sonrası yoğun itirazlarda bulunan Beşiktaş yedek kulübesi, adeta çılgına döndü. Pozisyon, VAR'da inceledikten sonra doğrulandı ve geçersiz sayıldı.

Galatasaray için adeta şok başlangıca imza atan Beşiktaş, iptal edilen gol sonrasında oyunun belli bölümlerinde Galatasaray'a teslim oldu. Ryan Babel'in 11'inci dakikada gelen golüyle derbide öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarının büyük bölümünü önde götürdü.

ÜST ÜSTE PENALTI KARARLARI GELDİ

Art arda sarı kartların çıktığı dakikalarda, maçın 40. dakikası oynanırken bir köşe vuruşu pozisyonunda Ryan Donk, Atiba'ya penaltı yaptı. Pozisyon için ilk önce VAR kararını dinleyen Cüneyt Çakır, gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti.

Bir süre penaltı pozisyonunu izledikten sonra kararını veren Cüneyt Çakır'ın sonrasında Galatasaray yedek kulübesinde Fatih Terim adeta çılgına döndü. Penaltı atışını kullanan Rachid Ghezzal, maçta skoru eşitlemeyi başardı.

Taraftarlar arasında da çokça tartışılan penaltı pozisyonunun hemen sonrasında bu kez de beyaz nokta Galatasaray için gösterildi. Bir serbest vuruş pozisyonunda Falcao'yu düşüren Atiba'nın pozisyonuna hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır, 45+'da gelen bu karar sonrasında bu kez Beşiktaş yedek kulübesinin tepksini çekti.

İLK YARIDA 6 SARI KART

Penaltı atışında topun başına geçen Radamel Falcao, topu ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirdi. Penaltı ve VAR kararlarının yanısıra birçok pozisyonda sarı kartına başvuran Cüneyt Çakır, ilk yarıda toplamda 6 kez sarı kart gösterdi. Sarı karttan nasibini alan isimler, Donk, Marcao, Babel, N'Sakala, Josef ve Atiba oldu.

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Son dakika: Derbiye penaltılar ve VAR kararları damga vurdu! Cüneyt Çakır'a yoğun itiraz...
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