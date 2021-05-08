Son dakika: Derbiye penaltılar ve VAR kararları damga vurdu! Cüneyt Çakır'a yoğun itiraz...

Taraftarlar arasında da çokça tartışılan penaltı pozisyonunun hemen sonrasında bu kez de beyaz nokta Galatasaray için gösterildi. Bir serbest vuruş pozisyonunda Falcao'yu düşüren Atiba'nın pozisyonuna hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır, 45+'da gelen bu karar sonrasında bu kez Beşiktaş yedek kulübesinin tepksini çekti.