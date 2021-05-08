Son dakika: Fatih Terim'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! "Bazı şeyler için üzülüyorum..."

"İNSAN BAZI ŞEYLERE ÜZÜLÜYOR"

Süper Lig'de neler olacağını kimse bilmez demiştim. Her an her şey olabilir. Biz sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar. İnsan bu futbolu, bu oyunu görünce bazı şeylere üzülüyor.