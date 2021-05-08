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Giriş Tarihi: 8.5.2021 23:11 Son Güncelleme: 8.5.2021 23:15

Son dakika: 'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! "Bazı şeyler için üzülüyorum..."

Son dakika: Fatih Terim'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! Bazı şeyler için üzülüyorum...

Son dakika haberi... 'in 40. haftasında şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen - mücadelesi, , ve 'ın golleriyle 3-1 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sona erdi. 'nin de 'ne karşı kazanmasıyla birlikte zirve yarışında işler iyice kızışmış duruma geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan , dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Zirve yarışında iplerin kopması beklenen maç, Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı ve şampiyonluk yarışındaki alev sönmedi. Beşiktaş'a karşı 3-1'lik galibiyet alan sarı-kırmızılılar, puanını 78'e çıkarttı ve liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe'nin de Ankaragücü deplasmanında galip gelmesi, son haftalarda her an her şeyin olabileceğini gösterdi.

Babel, Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle zirveye tutunan Galatasaray'a, karşılık tek gol Rachid Ghezzal'ın penaltı atışından geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"ÇOK HAK ETTİĞİMİZ, ÇOK TEMİZ BİR GALİBİYET"

Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz ve güzel bir galibiyet oldu. Özellikle ikinci yarı gol sayısı artabilirdi. Rakip kalede çok önemli gol pozisyonları hazırladık. Saha içerisinde doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elamanlarını oynatmadık. İstediğimiz 3 puanı aldık.

Böyle uçurumun kenarında dolaşmak, en ufak bir sonuçta aşağı düşecek psikolojisiyle oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yüreklerini koyarak oynadılar.

"İNSAN BAZI ŞEYLERE ÜZÜLÜYOR"

Süper Lig'de neler olacağını kimse bilmez demiştim. Her an her şey olabilir. Biz sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar. İnsan bu futbolu, bu oyunu görünce bazı şeylere üzülüyor.

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Son dakika: Fatih Terim'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! "Bazı şeyler için üzülüyorum..."
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