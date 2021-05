Son dakika: Fatih Terim'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! "Bazı şeyler için üzülüyorum..."

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Zirve yarışında iplerin kopması beklenen maç, Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı ve şampiyonluk yarışındaki alev sönmedi. Beşiktaş'a karşı 3-1'lik galibiyet alan sarı-kırmızılılar, puanını 78'e çıkarttı ve liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe'nin de Ankaragücü deplasmanında galip gelmesi, son haftalarda her an her şeyin olabileceğini gösterdi.