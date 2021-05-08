SERGEN YALÇIN YÜKSEK TEMPO İSTEDİ!

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın tıpkı Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi takımından yüksek tempolu bir başlangıç istedi. Ghezzal ve Adem Ljajic'e sık sık rakip kaleye şut çekmeleri söylendi. Hafta içinde de şut idmanları yapıldı.

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ERSİN, ROSİER, VİDA, WELİNTON, N'SAKALA, JOSEF, ATİBA, ADEM LJAJİC, GHEZZAL, LARİN, GÖKHAN TÖRE

Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup eder Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlılar şampiyon olacak. Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa, Fenerbahçe mağlup olursa yine şampiyonluk gelecek.

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