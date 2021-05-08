Sezonun 40. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda Radamel Falcao ve Henry Onyekuru'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Fatih Terim, tecrübelirinden dolayı kadroda Falcao ve Onyekuru'ya forma verecek gibi görünüyor. beIN Sport'un aktardığı muhtemel 11'de Yedlin sürprizi de var.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA SAKATLANAN YEDLİN GERİ DÖNÜYOR!
Fatih Terim, Beşiktaş karşısında sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da değişikliğe gidecek. Fatih Karagümrük karşısında Lens'in müdahalesi sonrası sakatlanan Yedlin, derbiyle formasını geri alacak.
Ayrıca A Spor'da aktarılan muhtemel 11'e göre de son haftalarda sol bekte forma giyen Ömer Bayram'ın yerine de Marcelo Saracchi'nin forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da tek eksik Etebo!
WELİNTON'UN RİSKLİ OYUNUNU AVANTAJA ÇEVİRMEK...
Galatasaray'da Fatih Terim, Welinton'un riskli oyununu avantaja çevirmek istiyor. Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'dan hangisi oynarsa Brezilyalı stoper üzerinde baskı yaratacak.
MOSTAFA MOHAMED YEDEK...
Devre arasında Zamalek takımından kiralanan ve Fenerbahçe derbisinde gol atan Mostafa Mohamed'in bu maçta yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Mostafa Mohamed, Beşiktaş karşısında ilerleyen dakikalarda forma bekleyecek.
İŞTE FATİH TERİM'İN MUHTEMEL 11'İ
MUSLERA, YEDLİN, DONK, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, GEDSON FERNANDES, EMRE AKBABA, HALİL, BABEL, FALCAO
GHEZZAL'İN GOL VE ASİSTLERİ EZBERLETİLDİ!
Fatih Terim ve ekibi Florya'da Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'ın golleri ve asistlerini takıma izlettirdi. Video analiz yöntemiyle Vida ve Atiba'nın duran toplardaki başarısı da oyunculara aktarıldı.
Galatasaray bu akşam parçalı forma, kırmızı konç ve beyaz şortla mücadele ederken Beşiktaş da çubuklu formayla sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR VE NKOUDOU YOK!
Siyah beyazlılarda sakatlığı geçmeyen Aboubakar ve Nkoudou'nun yanında Mensah da derbi kadrosunda yer almayacak. Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Hasic de eksikler arasında.
SERGEN YALÇIN YÜKSEK TEMPO İSTEDİ!
Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın tıpkı Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi takımından yüksek tempolu bir başlangıç istedi. Ghezzal ve Adem Ljajic'e sık sık rakip kaleye şut çekmeleri söylendi. Hafta içinde de şut idmanları yapıldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
ERSİN, ROSİER, VİDA, WELİNTON, N'SAKALA, JOSEF, ATİBA, ADEM LJAJİC, GHEZZAL, LARİN, GÖKHAN TÖRE
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup eder Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlılar şampiyon olacak. Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa, Fenerbahçe mağlup olursa yine şampiyonluk gelecek.
Beşiktaş bugün şampiyonluğunu ilan ederse, şampiyon kutlaması yapacak!
İşte Türk futbol tarihine geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri ve maçlarda yaşanan unutulmaz ilginç olaylar