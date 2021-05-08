Son dakika: Şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekti. Ligde 37 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 33 gol gördü. Galatasaray, bu istatistiğiyle ligde kalesinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı. Galatasaray'ı 34 golle Trabzonspor, 37 golle Fenerbahçe ve 38 golle Beşiktaş takip etti.