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Giriş Tarihi: 8.5.2021 09:44 Son Güncelleme: 8.5.2021 09:48

: Son 30 yılın unutulmaz - derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

Tüm Türkiye nefesini tuttu ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir önem taşıyan - derbisini bekliyor. Beşiktaş-Galatasaray derbileri tarih boyunca birçok unutulmaz maça sahne oldu. Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray maçlarını sizler için derledik. İşte o tarihe geçen maçlar...

Tüm Türkiye nefesini tuttu ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir önem taşıyan - derbisini bekliyor. Beşiktaş-Galatasaray derbileri tarih boyunca birçok unutulmaz maça sahne oldu. Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray maçlarını sizler için derledik. İşte o tarihe geçen maçlar...

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

SİYAHTAN BEYAZA... | 20 NİSAN 1991 | GALATASARAY 2 - 3 BEŞİKTAŞ

Ligin bitimine dört hafta kala , 'ın bir puan önünde lider durumda bulunuyordu. Derbide alınacak galibiyet Beşiktaş'a büyük bir avantaj sağlarken, Galatasaray ise kazanması halinde liderliği ele geçirecekti. Kritik mücadelede Beşiktaş 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılınca, Gordon Milne'in üst üste ikinci şampiyonluğunun önü açıldı. Beşiktaş iki hafta sonra bir diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Sezon boyunca 30 maçta tek yenilgi bile alınmaması Siyah-Beyazlı taraftarlar ve camia için bu şampiyonluğu çok daha anlamlı hale getiriyordu.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

BEŞİKTAŞ'IN ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞU | 9 MAYIS 1992 | BEŞİKTAŞ 4 - 3 GALATASARAY

1991-92 sezonunda taraftarının önünde şampiyonluk turunu atan Kara Kartal'a hem derbi zaferini hem de şampiyonluğu getiren maç nefesleri kesmişti. Evinde G.Saray'ı ağırlayan Siyah-Beyazlılar'a galibiyeti getiren goller Sergen, Ali ve Şifo Mehmet'den gelmişti.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

BEŞİKTAŞ'IN 48 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ | 5 ARALIK 1992 | BEŞİKTAŞ 1 - 3 GALATASARAY

1990-91 sezonunun 25. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen 'ın, tam 48 maçtır bileği bükülmüyordu. Son 3 yılın şampiyonu Siyah-Beyazlılar bu konuda Milan ve Boca Juniors ile yarışırken, ise sezon başında takımın başına getirilen tecrübeli Alman hoca Karl Heinz Feldkamp'la, Beşiktaş'ın saltanatını yıkmak istiyordu. Maça hızlı başlayan ve öne geçen Beşiktaş olsa da Sarı-Kırmızılı ekip buna 3 golle yanıt verince, Siyah-Beyazlılar önce yenilmezliği, sezon sonunda da şampiyonluğu kaybediyordu. Bu maçın akıllarda kalan bir diğer yönü ise Galatasaraylı Muhammet Altıntaş'ın bu karşılaşmanın bir hafta sonrasında talihsiz bir trafik kazası geçirmesiydi.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

AHMET ÇAKAR TEZAHÜRATININ DOĞUŞU | 20 NİSAN 1997 | BEŞİKTAŞ 1 - 1 GALATASARAY

'ın şampiyonluk umutlarını sürdürebilmesi için mutlaka kazanması gerekiyordu. O dönemde tribünlerin en favori ismi olan Nijeryalı yıldız Daniel Amokachi 32'de Beşiktaş'ı öne geçirdi. Fakat aynı Amokachi 64'te takımını 10 kişi bıraktı. Vedat'ın da kırmızı kart görerek oyundan atılması sayıları eşitledi. Bitime 4 dakika kala Beşiktaş ceza sahasında yaşanan Alpay-Hakan Şükür mücadelesinde Hakan yerde kalınca hakem Ahmet Çakar penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen usta ayak Hagi skoru eşitledi. Ahmet Çakar'ın haksız bir penaltı düdüğü çaldığını düşünen Beşiktaş tribünleri ise Çakar ve aleyhine uzun yıllar söylenecek bir tezahürat besteledi.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

İNÖNÜ'DE TARİHİ FARK | 18 TEMMUZ 1997 | BEŞİKTAŞ 0 - 6 GALATASARAY

, TSYD Kupası'nda İnönü'de 'la karşılaşıyordu. Bu kupanın oynanmaması gerektiğini düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Toshack, uğraşları sonuç vermeyince protesto olarak sahaya yedek kadroyu sürmüştü. Galatasaray ise ideale yakın bir onbirle sahadaydı. İlk 45 dakikayı 2-0 yenik kapatan Beşiktaş, ikinci yarının başında 10 kişi de kalınca ortaya derbilerde ender görülen bir skor çıkıyor ve Sarı-Kırmızılılar Adrian Ilie'nin hat-trick yaptığı maçta sahadan 6-0 galip ayrılıyordu. Toshack'ın protesto ettiği bu kupa 1999-2000 sezonunun ardından üç büyük takımın da ortak kararıyla tedavülden kalkıyordu.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

BİR YILDIZ DOĞUYOR: EMRE BELÖZOĞLU | 1 MART 1998 | GALATASARAY 3 - 2 BEŞİKTAŞ

Hagi'nin unutulmaz frikik gollerinden biriyle başlayan gol düellosunda Hakan Ünsal'la bir gol daha bulmuş, ise Şifo Mehmet'le rakibine 2 kez yanıt vermeyi başarmıştı. Karşılaşmanın 77. dakikasında ise futbolseverler yeni bir yıldız adayını daha yakından tanıma fırsatı bulacaktı. Henüz 17 yaşındaki Emre Belözoğlu attığı şık golle Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getirerek 'adam olacak çocuk' olduğunu haykıracaktı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

ŞAMPİYONU PENALTILAR BELİRLEDİ | 8 NİSAN 1998 | GALATASARAY 1 - 1 (2 - 4) BEŞİKTAŞ

O dönemde uygulanan sisteme göre çift maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası finali ve 'ı karşı karşıya getirmişti. Finalin İnönü'deki ayağı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken rövanşta Şifo Mehmet'in muhteşem röveşatası Beşiktaş'ı öne geçiriyordu. Sarı-Kırmızılılar'ın Arif'le bulduğu gol karşılaşmayı uzatmalara taşırken, uzatmalarda başka gol olmayınca kupanın sahibini seri penaltı vuruşları belirledi. Genç kaleci Fevzi Tuncay Hagi'nin vuruşunu harika bir refleksle çıkarırken, penaltılarda dörtte dört yapan Beşiktaş, 1997-98 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyordu.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

FEVZİ ŞAMPİYONLUĞU ISKALADI | 14 NİSAN 2000 | BEŞİKTAŞ 1 - 1 GALATASARAY

Bitime 6 hafta kala 6 puanlık farkı indirme fırsatı yakalayan , 29'da Şifo Mehmet'le golü buldu. Beşiktaş tribünlerindeki coşku maçın bitimine kısa bir süre kala hüzne dönüşmüştü. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Halilagic'in geri pasını zeminin de azizliğiyle ayağının altından kaçıran Fevzi Tuncay ligin kaderini belirledi. Fevzi'nin eşi Yeşim'in gözyaşları manşetleri süslerken, Beşiktaş çalıştırıcısı Briegel ise suçu çim bakıcısının üzerine yıkacaktı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

'DELİ İBO' SAĞINI ÇALIŞTIRDI | 8 ARALIK 2002 | GALATASARAY 0 - 1 BEŞİKTAŞ

, bir önceki sezon Fenerbahçe'nin kendi evinde en çok maç kazanma rekorunu kırmasını engellemişti. Bu derbi öncesinde de , eğer kazansaydı evinde maç kazanma sayısında Boca Juniors'tan devralacaktı. Bir sezon önce aynı rekora çok yaklaşan Fenerbahçe'nin hevesini kursağında bırakan Siyah-Beyazlılar bu kez de Galatasaray'ı devirdi. Rekorun, tabiri yerindeyse sahada sadece yürümek için kullandığı sağ ayağıyla sol çaprazdan gelip gol atan İbrahim Üzülmez tarafından engellenmesi ise çok şaşırtıcı bir durum olmuştu.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

SERGEN ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ | 25 MAYIS 2003 | BEŞİKTAŞ 1 - 0 GALATASARAY

100. yılında şampiyonluğu hedefleyen , ligin bitimine bir hafta kala takipçisi 'ı ağırlıyordu. 5 puanlık fark Beşiktaş'a beraberliğin dahi şampiyonluk için yeteceğini müjdeliyordu. Son dakikalarda Galatasaray tüm riskleri alırken Beşiktaş, Tümer Metin ve Sergen Yalçın ile kontraatak yakaladı. Tümer'in sağ kanattan pasına gelişine tek vuruş yapan Sergen Yalçın topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yenip şampiyonluğunu garantiledi. Beşiktaş o sezon ezeli rakipleriyle yaptığı 4. derbiyi de kazanırken, bu derbilerde kalesinde gol bile görmedi. Lucescu ise bir sezon önce şampiyonluğa rağmen görevine son verilen G.Saray'da yaşadığı sevince, bu kez Beşiktaş'ın başında G.Saray'ı yenerek ulaşıyordu.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

ALİ AYDIN HAKEMLİĞİ BIRAKTI | 4 NİSAN 2004 | GALATASARAY 1 - 2 BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin gerisinde kalan , zorlu derbide Olimpiyat Stadı'nda karşısındaydı. İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarıda karşılaşmanın hakemi Ali Aydın, Galatasaray aleyhine 2 penaltı kararı verince Beşiktaş maçtan galip ayrıldı. Maçtan sonra Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın "Ali Aydın hakemliği bırakacak" derken, Aydın bu sözden 3 gün sonra bir basın toplantısıyla düdüğünü astığını açıkladı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

HASAN KABZE, ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ | 7 MAYIS 2006 | BEŞİKTAŞ 1 - 2 GALATASARAY

Şampiyonluk için Fenerbahçe ile nefes nefese yarışan bitime bir hafta kala zorlu İnönü virajındaydı. Başkanı Yıldırım Demirören'in kısa süre önce yapmış olduğu "Gönlüm ligi Galatasaray'ın kazanmasından yana" açıklaması maçı daha da ilginç bir hale getiriyordu. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu mücadeleyi şampiyonluğun averajla Galatasaray'a kaptırıldığı 1992-93 sezonunun rövanşı niteliğinde görüyordu. Kıran kırana geçen maçın son saniyelerinde sahneye çıkan Hasan Kabze galibiyet golünü ağlara yollayarak umutları son haftaya taşıdı. Son hafta Fenerbahçe, Denizli'de puan kaybedince Sarı-Kırmızılı ekip uzun yıllar unutulmayacak bir şampiyonluğa imza attı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

SEYİRCİSİZ İLK DERBİ | 29 EYLÜL 2007 | GALATASARAY 2 - 1 BEŞİKTAŞ

'ın bir yıl önce aldığı 5 maçlık cezanın bir sonraki sezona sarkmasıyla bu zorlu mücadele, tarihe "Seyircisiz oynanan ilk derbi" şeklinde geçiyordu. Aslan karşılaşmayı Hakan Balta ve Nonda'nın golleriyle kazanarak ezeli rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırmış oluyordu.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

BAROS HAT-TRICK YAPTI | 21 ARALIK 2008 | GALATASARAY 4-2 BEŞİKTAŞ

, iç sahada sezonu şampiyonlukla bitirecek olan karşısında gole doymuştu, Milan Baros'un kaydettiği hat-trick ise ezeli rekabetteki son hat-trick olarak kayıtlardaki yerini hala koruyor.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

SON SÖZÜ YUSUF ŞİMŞEK SÖYLEDİ | 24 MAYIS 2009 | BEŞİKTAŞ 2 - 1 GALATASARAY

2008-2009 sezonunda iki takım, yine bitime bir hafta kala karşı karşıya geldi. Haftaya lider giren , Mehmet Topal`ın kendi kalesine attığı golle öne geçmiş, sarı-kırmızılıların cevabı Kewell ile gelmişti. Siyah-beyazlı ekipte sahneye çıkan Yusuf Şimşek, takımına uç puanı kazandırdığı gibi, şampiyonluğun belki de en kilit golünü atmış oldu.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

BAROS ŞOV YAPTI | 12 EYLÜL 2009 | GALATASARAY 3 - 0 BEŞİKTAŞ

Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takımın maçında kazanan bu kez oldu. Mustafa Sarp ile öne geçen Sarı-Kırmızılılar, Milan Baros'un iki golüyle farka koştu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

ALİ SAMİ YEN'DEKİ SON DERBİ BEŞİKTAŞ'IN | 28 KASIM 2010 | GALATASARAY 1-2 BEŞİKTAŞ

Tarihi Ali Sami Yen Stadyumu'nun son derbisinde , sahasında `ı konuk etti. Guti'nin penaltı golüyle öne geçen Beşiktaş, aynı yıldız ismin asistinde Nobre ile farkı 2'ye taşıdı. Son anlarda Kewell'ın golü, kazananı değiştirmedi ve mücadele Beşiktaş'ın lehine 2-1 sonuçlandı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

5 GOLLÜ NEFES KESEN DERBİ | 26 ŞUBAT 2012 | GALATASARAY 3 - 2 BEŞİKTAŞ

5 golün atıldığı temponun bir saniye bile düşmediği derbi... Elmander ile öne geçmiş İbrahim Toraman ile eşitliği yakalamıştı. Sarı kırmızılılar bu kez Felipe Melo yine bir kez daha öne geçse de Semih Kaya'nın kendi kalesine attığı golle skor 2-2 olmuştu. 90. dakikada sahneye çıkan Elmander, attığı golüyle derbiyi Galatasaray'a getiren futbolcu olmuştu.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

EBOUE VE TARAFTAR GERGİNLİĞİ | 16 NİSAN 2021 | BEŞİKTAŞ 0-2 GALATASARAY

2011 yılındaki derbide taraftarı taç kullanmak için kenara gelen Eboue ile sürtüşme yaşadı. 90+2. dakikada bir Beşiktaş taraftarı sahaya inerek Eboue'ye doğru koşarken hem araya güvenliklerin girmesi hem de ayağının kayması nedeniyle düştü ve olası bir saldırının önüne geçildi. Maçtan sonra ise olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ | 6 MAYIS 2012 | GALATASARAY 2-2 BEŞİKTAŞ

Süper Final eşleşmesinin ikinci ayağında oynanan maç siyah-beyazlıların geri dönüşüne sahne olmuş, son beş dakikaya sığdırılan ve beraberliği getiren iki gol, spor yazarlarına devre arasında tamamladıkları yazılarını sildirip baştan yazdırmıştı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

İNÖNÜ'DE GOL DÜELLOSU | 26 AĞUSTOS 2012 | BEŞİKTAŞ 3 - 3 GALATASARAY

İnönü Stadı'nda oynanan son - derbisi, gol düellosuna sahne oldu. Holosko (2) ve Melo'nun kendi kalesine golleriyle 3 kez öne geçen Beşiktaş'a, Galatasaray Elmander, Umut ve Selçuk ile cevap verdi. Müthiş maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ, DERBİ YARIDA KALDI | 22 EYLÜL 2013 | BEŞİKTAŞ 0 - 3 GALATASARAY

'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde 'ın evsahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle derbide öne geçti. Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90 artı 2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

GALATASARAY 4. YILDIZI TAKTI | 24 MAYIS 2015 | GALATASARAY 2 - 0 BEŞİKTAŞ

2014-2015 sezonunda şampiyonluğa ulaşan , bitime bir hafta kala `ı ağırladı. İlk dakikalarda Yasin`in golüyle öne geçen ev sahibi, mücadeleye ve sezona noktayı Wesley Sneijder`in golüyle koydu. Sarı-kırmızılı ekip, bu şampiyonlukla 4. yıldızını taktı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

"TÖREFACE" SAHNEDE | 14 ARALIK 2015 | BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan son derbisinde siyah-beyazlılar, bu eşleşme özelindeki 10 maçlık galibiyet hasretine son vermiş, Gökhan Töre'nin kazananı belirleyen golünden sonra yaşadığı "Töreface" sevinci uzun süre gündemden düşmemişti.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

GOMEZ ŞAMPİYON YAPTI | 8 MAYIS 2016 | GALATASARAY 0-1 BEŞİKTAŞ

2015-2016 sezonunda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son veren , ligin 32. haftasında `a konuk oldu. Çekişmeli geçen maçın son bölümlerinde, Alman yıldızı Mario Gomez`le galibiyet golünü bulan Beşiktaş, bir hafta sonra şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

BEŞİKTAŞ FARKI KAÇIRDI | 2 ARALIK 2017 | BEŞİKTAŞ 3-0 GALATASARAY

2017-2018 sezonuna iddialı giren iki ekip, Vodafone Park`ta karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelesinin ikinci yarısında , Igor Tudor'un 'ı karşısında öyle bir futbol ortaya koydu ki, 3-0'lık tabela bu futbolu tam olarak yansıtmadı. Galatasaray'ın tarihi bir farktan kurtulduğu geceden Beşiktaş, zirve yarışına tutunarak çıktı.

Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!

ASLAN EVİNDE GÜLDÜ | 5 MAYIS 2019 | GALATASARAY 2-0 BEŞİKTAŞ

2018-2019 sezonunda çifte kupalı şampiyonluğa uzanan , sezonun kilit maçlarından birinde `ı ağırladı. Onyekuru`nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekipte, Fernando Reges skoru tayin etti ve mücadele 2-0 Galatasaray lehine sonuçlandı.

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Son dakika: Son 30 yılın unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri! 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' ve derbi yarıda kaldı!
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