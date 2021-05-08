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Giriş Tarihi: 8.5.2021 19:57 Son Güncelleme: 8.5.2021 20:01

'de ateş hattı alev alev! Hangi takımlar küme düşecek?

Süper Lig'de ateş hattı alev alev! Hangi takımlar küme düşecek?

'in 40. haftasında son derece kritik maçlar oynanıyor. Şampiyonluk yarışı kadar düşme hattındaki mücadele de nefesleri kesiyor. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e veda eden ilk takım olmuştu. Bugün ise ve 'nin alınacak skorlara göre küme düşme ihtimalleri bulunuyor. Saat 20.30'da başlayan 7 maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de küme düşme hattı adeta yangın yeri. Denizlispor'un geçen hafta küme düşmesi kesinleşmişti. Denizlispor dışında 3 takım daha lige veda edecek. Bu 3 takımın ikisi ise bu akşam belli olabilir. Başkent ekibi Gençlerbirliği ile Erzurumspor saat 20.30'da başlayan mücadelelerin ardından alınacak sonuçlara göre lige veda etme ihtimalleri var.

7 maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Özgür Yankaya

Karagümrük 51, Gençlerbirliği 20 puanda!

İLK 11'LER...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Mustafa Seyhan, Piris, Sefa, Ayite, Stancu.

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

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BB ERZURUMSPOR 0-0 KASIMPAŞA

STAT: Kazım Karabekir
HAKEM: Halil Umut Meler

Erzurumspor 37, Kasımpaşa 40 puanda!

İLK 11'LER...

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Oltan.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

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Yılmaz Vural: "İki takım sıkıntılı durumda. 3 ihtimalden birisi hangi takımın lehine, aleyhine olursa o takım zorluk yaşayacak. Rakipler, sonuna kadar birbirleriyle oynuyor. Öyle güzel bir fikstür oldu ki, kimse rahat değil. Biz rahatız, yenebilecek kadar gücümüz var."

KAYSERİSPOR 0-0 GAZİANTEP FK

STAT: Kadir Has
HAKEM: Ümit Öztürk

Kayserispor 39, Gaziantep 54 puanda!

İLK 11'LER...

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Rashid, Sousa, Jefferson, Oğuz, Maxim, Dicko.

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ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR

STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

Çaykur Rizespor 45, Yeni Malatyaspor 41 puanda!

İLK 11'LER...

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Mallan, Mustafa, Adem Büyük, Fofana, Tetteh.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Skoda.

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SİVASSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEM: Ali Palabıyık

Sivasspor 58, Başakşehir 43

İLK 11'LER...

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.

Başakşehir: Mert, Rafael, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Bolingoli, Tolga, Berkay, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Crivelli.

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GÖZTEPE 0-0 KONYASPOR

STAT: Gürsel Aksel
HAKEM: Arda Kardeşler

Göztepe 51, Konyaspor 45 puanda!

İLK 11'LER...

Göztepe: Arda, Kerim, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Yalçın, Soner, Halil, N'Diaye, Jahovic.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Shengelia, Amar, Cikalleshi

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HATAYSPOR 0-0 DENİZLİSPOR

STAT: Antakya Atatürk
HAKEM: Erkan Özdamar

Hatayspor 57, Denizlispor 28 puanda!

İLK 11'LER...

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf.

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Emirhan, Hasan, Sakıb, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ali Yavuz Kol, Rodallega.

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Süper Lig'de ateş hattı alev alev! Hangi takımlar küme düşecek?
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