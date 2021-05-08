Süper Lig'de ateş hattı alev alev! Hangi takımlar küme düşecek?

Süper Lig'de küme düşme hattı adeta yangın yeri. Denizlispor'un geçen hafta küme düşmesi kesinleşmişti. Denizlispor dışında 3 takım daha lige veda edecek. Bu 3 takımın ikisi ise bu akşam belli olabilir. Başkent ekibi Gençlerbirliği ile Erzurumspor saat 20.30'da başlayan mücadelelerin ardından alınacak sonuçlara göre lige veda etme ihtimalleri var.
7 maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Özgür Yankaya
Karagümrük 51, Gençlerbirliği 20 puanda!
İLK 11'LER...
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Mustafa Seyhan, Piris, Sefa, Ayite, Stancu.
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.
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BB ERZURUMSPOR 0-0 KASIMPAŞA
STAT: Kazım Karabekir
HAKEM: Halil Umut Meler
Erzurumspor 37, Kasımpaşa 40 puanda!
İLK 11'LER...
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Oltan.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
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Yılmaz Vural: "İki takım sıkıntılı durumda. 3 ihtimalden birisi hangi takımın lehine, aleyhine olursa o takım zorluk yaşayacak. Rakipler, sonuna kadar birbirleriyle oynuyor. Öyle güzel bir fikstür oldu ki, kimse rahat değil. Biz rahatız, yenebilecek kadar gücümüz var."
KAYSERİSPOR 0-0 GAZİANTEP FK
STAT: Kadir Has
HAKEM: Ümit Öztürk
Kayserispor 39, Gaziantep 54 puanda!
İLK 11'LER...
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Rashid, Sousa, Jefferson, Oğuz, Maxim, Dicko.
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ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR
STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
Çaykur Rizespor 45, Yeni Malatyaspor 41 puanda!
İLK 11'LER...
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Mallan, Mustafa, Adem Büyük, Fofana, Tetteh.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Skoda.
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SİVASSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEM: Ali Palabıyık
Sivasspor 58, Başakşehir 43
İLK 11'LER...
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.
Başakşehir: Mert, Rafael, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Bolingoli, Tolga, Berkay, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Crivelli.
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GÖZTEPE 0-0 KONYASPOR
STAT: Gürsel Aksel
HAKEM: Arda Kardeşler
Göztepe 51, Konyaspor 45 puanda!
İLK 11'LER...
Göztepe: Arda, Kerim, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Yalçın, Soner, Halil, N'Diaye, Jahovic.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Shengelia, Amar, Cikalleshi
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HATAYSPOR 0-0 DENİZLİSPOR
STAT: Antakya Atatürk
HAKEM: Erkan Özdamar
Hatayspor 57, Denizlispor 28 puanda!
İLK 11'LER...
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf.
Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Emirhan, Hasan, Sakıb, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ali Yavuz Kol, Rodallega.
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