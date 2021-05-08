Süper Lig'de ateş hattı alev alev! Hangi takımlar küme düşecek?

BB ERZURUMSPOR 0-0 KASIMPAŞA

STAT: Kazım Karabekir

HAKEM: Halil Umut Meler

Erzurumspor 37, Kasımpaşa 40 puanda!

İLK 11'LER...

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Oltan.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

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Yılmaz Vural: "İki takım sıkıntılı durumda. 3 ihtimalden birisi hangi takımın lehine, aleyhine olursa o takım zorluk yaşayacak. Rakipler, sonuna kadar birbirleriyle oynuyor. Öyle güzel bir fikstür oldu ki, kimse rahat değil. Biz rahatız, yenebilecek kadar gücümüz var."