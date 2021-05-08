Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Terim tabii ki alkışlayacak
Giriş Tarihi: 8.5.2021

Terim tabii ki alkışlayacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU

Çebi: “Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş. G.Saray’ın ne kadar büyük olduğunu biliyoruz.”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim'in sözlerini de yorumladı. Deneyimli teknik adamın, "Derbiyi kazanmak istiyoruz ama kazanamazsak da geçeriz kenara ve Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız" sözlerini değerlendiren Çebi, şu ifadeleri söyledi: "Tabii ki alkışlayacak. Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok. G.Saray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan 'oldum' demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyacımız olan puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz, ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğununda farkındayız."

SON KURBAN MENSAH!
Zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou'nun ardından Mensah da maç kadrosuna alınmadı. Ganalı futbolcunun dün çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Aijdin Hasic ve Cenk Tosun'la birlikte sakat sayısı 6'ya çıktı.

10 MADDEDE ÜMRANİYE
1 Liderliğin mutluluğunu doyasıya yaşayan siyah-beyazlı kulüpte Hatayspor karşısındaki 7-0'lık galibiyet, oyuncuların derbi öncesindeki öz güvenini daha da yukarı taşıdı.
2 Ümraniye'de hafta boyunca keyifli anların olduğu, eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı antrenmanlar gerçekleştirildi.
3 Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki 6 sakatlığı dikkate alarak derbi öncesi çalışmalarda tempoyu yükseltmedi.
4 Sakatlığı bulunan Aboubakar ve N'Koudou'dan müjdeli haber gelmedi. Mensah da son anda kadrodan çıkarıldı.
5 Takımdaki 6 eksiğin tamamının hücum hattında olması Sergen Yalçın'ı alternatifsiz bıraktı. Tek değişiklik N'Koudou'nun yokluğunda Gökhan Töre olacak.
6 Yalçın; Larin ve Gökhan arasında santrfor-sol kanat ikilemini Larin'i solda, Gökhan'ı ise ileride deneyerek çözdü.
7 Rakip analizinde Galatasaray'ın beklerdeki zafiyeti dikkate alındı. Kanat oyuncularından yoğun baskı istendi.
8 Beşiktaş'ın en büyük kozları Ghezzal ve Larin. Teknik ekip, iki futbolcuyla hafta boyunca yakından ilgilendi.
9 Sergen Yalçın, takımından ilk düdük itibariyle Hatay maçı gibi yüksek baskı ve tempolu başlangıç istedi.
10 Rachid Ghezzal ve Adem Ljajic'e, sık sık rakip kaleyi şutları ile yoklamaları söylendi. Hafta içerisinde de düzenli olarak bu isimlere şut çalışması yaptırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boğaç Aksoy ve Arif Güloğlu kansere yakalandığını duyurdu! İşte sinsice ilerleyen lenfoma kanserinin ilk belirtisi…
Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor, saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
Son dakika: Burak Yılmaz Lille ile şampiyonluğa koşuyor! Tek rakibi Cristiano Ronaldo...
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalar! “Fatih Terim ve Sergen Yalçın…”
Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir!
SON DAKİKA: 7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları
Son dakika: DSÖ'den Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanım onayı
Emlak zengini ünlülerden Seda Sayan yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!
SON DAKİKA HABERİ: İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı
Son dakika haber: Salgının seyrini değiştirecek hamle! DSÖ'den de açıklama geldi: Bu muazzam bir an...
ARKADAŞINA GÖNDER
Terim tabii ki alkışlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA