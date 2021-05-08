Terim tabii ki alkışlayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim'in sözlerini de yorumladı. Deneyimli teknik adamın,sözlerini değerlendiren Çebi, şu ifadeleri söyledi: "G.Saray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan 'oldum' demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyacımız olan puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz.Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğununda farkındayız."Zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou'nun ardından Mensah da maç kadrosuna alınmadı. Ganalı futbolcunun dün çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Aijdin Hasic ve Cenk Tosun'la birlikte sakat sayısı 6'ya çıktı.1 Liderliğin mutluluğunu doyasıya yaşayan siyah-beyazlı kulüpte Hatayspor karşısındaki 7-0'lık galibiyet, oyuncuların derbi öncesindeki öz güvenini daha da yukarı taşıdı.2 Ümraniye'de hafta boyunca keyifli anların olduğu, eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı antrenmanlar gerçekleştirildi.3 Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki 6 sakatlığı dikkate alarak derbi öncesi çalışmalarda tempoyu yükseltmedi.4 Sakatlığı bulunan Aboubakar ve N'Koudou'dan müjdeli haber gelmedi. Mensah da son anda kadrodan çıkarıldı.5 Takımdaki 6 eksiğin tamamının hücum hattında olması Sergen Yalçın'ı alternatifsiz bıraktı. Tek değişiklik N'Koudou'nun yokluğunda Gökhan Töre olacak.6 Yalçın; Larin ve Gökhan arasında santrfor-sol kanat ikilemini Larin'i solda, Gökhan'ı ise ileride deneyerek çözdü.7 Rakip analizinde Galatasaray'ın beklerdeki zafiyeti dikkate alındı. Kanat oyuncularından yoğun baskı istendi.8 Beşiktaş'ın en büyük kozları Ghezzal ve Larin. Teknik ekip, iki futbolcuyla hafta boyunca yakından ilgilendi.9 Sergen Yalçın, takımından ilk düdük itibariyle Hatay maçı gibi yüksek baskı ve tempolu başlangıç istedi.10 Rachid Ghezzal ve Adem Ljajic'e, sık sık rakip kaleyi şutları ile yoklamaları söylendi. Hafta içerisinde de düzenli olarak bu isimlere şut çalışması yaptırıldı.